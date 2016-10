Granada y Sporting miden sus crisis de resultados

Granada y Sporting de Gijón, los equipos en peor forma de LaLiga Santander, miden este sábado sus crisis de resultados en el Estadio Nuevo Los Cármenes, donde los andaluces buscarán su primera victoria en Liga y los asturianos volver a puntuar tras acumular cinco derrotas consecutivas.

El Granada afronta el choque como una nueva oportunidad de estrenar su casillero de triunfos y casi obligado a no volver a fallar si no quiere quedarse descolgado en la tabla clasificatoria, porque tiene ya la zona de permanencia a cinco puntos y su siguiente salida será al Nou Camp para visitar al Barcelona.

Los rojiblancos, que vienen de caer por 7-1 ante el Atlético de Madrid, siguen sin poder contar por lesión con el lateral francés Dimitri Foulquier, el zaguero uruguayo Gastón Silva y el meta croata Ivan Kelava, aunque respecto al último partido recuperan al medio esloveno Rene Krhin, al extremo marroquí Mehdi Carcela-González y al lateral francés Frank Tabanou. Los dos primeros retornarán con seguridad a un once titular en el que las principales dudas están en conocer quién acompañará a Krhin en el doble pivote y quién será la pareja del argentino Ezequiel Ponce en punta, toda vez que parece que Alberto Bueno iniciará el choque en el banquillo.

La posición del brasileño Andreas Pereira, pegado a banda o por el centro, determinará tanto el once inicial como el planteamiento de un Granada del que Alcaraz no ha dado pistas en toda la semana. Pese a la mala racha de resultados del equipo, que acumula cuatro derrotas seguidas y sólo ha sumado dos puntos en ocho jornadas, la afición granadinista se ha movilizado para no dar la espalda a los suyos y animar a los jugadores en la que ha sido considerada la primera final de la temporada.

El entrenador del Sporting, Abelardo Fernández, podría realizar cambios en todas las líneas, además del obligado en defensa por las bajas del hispano-venezolano Fernando Amorebieta y del francés Jean-Sylvain Babin, y estudia dar entrada a Nacho Cases y Burgui para el partido de mañana en Granada.

Abelardo rechazó que el partido sea una final, aunque todo el equipo reconoce que se trata de un encuentro muy importante entre dos equipos en zona de descenso que necesitan romper sus rachas negativas. El técnico gijonés ha ocultado sus planes con entrenamientos a puerta cerrada pero Lillo y Juan Rodríguez son los candidatos a sustituir a Amorebieta.

Lillo cuenta con más opciones dada su experiencia, a pesar de que no es un central específico, mientras que el jugador del filial tiene en su contra que todavía no ha debutado con el primer equipo. En caso de decantarse por el primero Lora o el brasileño Douglas entrarían en el lateral derecho, mientras que con la opción de Juan Rodríguez podría mantener el resto de la defensa sin modificación alguna.

A Abelardo no le gustó el rendimiento ofrecido por el equipo ante el Valencia, en el que el centro del campo apenas intervino lo que afectó también a la parte ofensiva, por lo que no es de descartar la vuelta de Nacho Cases en la medular y Burgui en la delantera, lo que supondría la suplencia de Rachid y Carlos Castro. Sin embargo, el entrenador sportinguista está sorprendiendo en las últimas alineaciones por lo que podría albergar otros planes con el único objetivo de revertir la marcha del equipo que lleva cinco derrotas consecutivas lo que le ha hecho caer de la tercera a la antepenúltima posición.

Para el técnico rojiblanco, "el Granada, pese a no haber ganado todavía, tiene muy buenos jugadores, cuenta con gente vertical, gente rápida en las bandas y atrás no serán fáciles de sorprender" pero añadió que sin querer hacer de menos al rival prefería jugar ante el Granada que ante el Barcelona". Sporting y Granada son los dos equipos que más goles han encajado hasta el momento, por lo que el aspecto defensivo es uno de los que Abelardo ha trabajado a lo largo de la semana.