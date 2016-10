En directo, desde Cornellà

El Espanyol desea firmar ya la primera victoria en Cornellá-El Prat en este curso y la segunda de toda la temporada, consciente de que el resultado mañana contra el Eibar podría marcar el estado anímico del bloque y su posición en la clasificación, cerca del descenso, mientras que el cuadro vasco tratará de recuperarse tras tropezar ante Osasuna.

En las últimas jornadas, el cuerpo técnico blanquiazul ha priorizado asegurar los puntos y mantener la portería a cero. De hecho, el cuadro catalán no ha encajado en las dos últimas jornadas, una mejoría destacada que contrasta con su rendimiento en el área contraria: encadenan tres sin marcar.

En el vestuario hay ilusión por ganar ante sus seguidores, pero no hay nervios. Todos los futbolistas confían en el trabajo realizado y no se fijan en el lugar que ocupan en la tabla. Los jugadores destacan que este Espanyol es un proyecto a largo plazo y no hay motivos para el alarmismo a estas alturas de competición.

Por otra parte, Quique Sánchez Flores no podrá contar con el central costarricense Óscar Duarte ni tampoco con el delantero Álvaro Vázquez, ambos lesionados. La única baja en la convocatoria por decisión técnica es el lateral izquierdo Rubén Duarte, mientras que la novedad, es el ariete ecuatoriano Felipe Caicedo. El preparador blanquiazul podría realizar ligeros retoques en el once. El central argentino Martín Demichelis, que todavía no ha debutado desde que fichó por el Espanyol este verano, apunta al eje de la defensa como titular junto al mexicano Diego Reyes. Además, David López podría volver a su puesto natural, el doble pivote.

Debido al historial del Eibar en Primera, apenas hay precedentes entre ambos conjuntos. El cuadro guipuzcoano ha visitado el feudo catalán en Liga en dos ocasiones, en la temporada 2015-16 (4-2) y en la 2014-15 (1-2). Los de Mendilibar, eso sí, llegan a este partido con una de sus versiones más potentes de las últimas campañas, aunque debe mejorar tras caer inesperadamente ante Osasuna (2-3) en Ipurúa.

Los eibarreses, que suman 11 puntos, no pueden cometer el mismo error, salvo que quieran meterse en problemas, ya que un triunfo del equipo barcelonés (7) le dejaría a uno sólo del conjunto azulgrana. El partido será especial para un azulgrana, el defensa navarro Anaitz Arbilla, quien jugó en el Espanyol las dos anteriores temporadas.

El entrenador azulgrana, José Luis Mendilibar, cuenta con toda su plantilla disponible, aunque el defensa central granadino Alejandro Gálvez se recupera de una lesión (rotura de fibras en su aductor derecho) sufrida a finales de septiembre.