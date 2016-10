'Pichu' Cuéllar, a un periodista: «Lo que has hecho es de ser un hijo de puta»

El portero del Sporting de Gijón, 'Pichu' Cuellar, ha sido el protagonista de una de las 'rajadas' del año en el fútbol español. El guardameta extremeño cargó contra un periodista durante una rueda de prensa después de verse envuelto en una polémica que no era tal.

«Eres un idiota y eso no es un insulto, es un adjetivo calificativo. Es lo que tú haces, lo que tú escribes: idioteces», le dijo el portero al periodista. Aunque esto solo fue el inicio de un discurso de más de dos minutos de duración.

Cuellar quiso aclarar la información que un diario local había difundido el día del encuentro de Liga ante el Deportivo en Riazor, que aseguraba que el portero había mirado de forma desafiante a unos aficionados en el momento de bajarse del autobús del equipo a su llegada al estadio deportivista.

El portero quiso matizar que no se paró para desafiar ni provocar a la afición del Deportivo, sino que puso su atención en una persona que estaba padeciendo un ataque epiléptico. De hecho, Juan Maribona, ATS del equipo asturiano, salió a toda velocidad del autobús para ayudar en lo posible.

«¿Crees que la información que das es correcta? Mandar un vídeo sin más, y que cada uno ponga lo que le de la gana. Este es el periodismo en el que vivimos hoy en día. Es un ejemplo. El que tú haces... dar una información y poner lo que te sale de los cojones. ¿Te parece bonito? Jugar con la salud de una persona, fíjate. ¿Sabes lo que está pasando ahí? ¿Eres periodista, estás grabando un vídeo, lo mandas a tu periódico y no pones que a una persona le está dando un ataque epiléptico? ¿En serio eres buen periodista? Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. ¡Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota! No es ningún insulto. Es un adjetivo calificativo. Es lo que haces. Idiotez, decir idioteces y poner idioteces. Es lo que haces en ese momento. Estoy aquí para defenderme de una cosa que no es verdad. Antes de un partido muy importante para mi equipo yo me preocupo por una persona a la que le está dando un ataque epiléptico y dices que yo me enfrento... Defiende a tu periódico, porque te paga a ti. ¡Ni una más! ¡Ni una Más! Poniéndome eso... Hay que ser un hijo de puta. Hay que ser un hijo de puta. No me toquéis los cojones, que no estoy para que me los toquéis. Solo quería aclarar esto», expresó enfadado el cancerbero del equipo asturiano.