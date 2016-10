En directo, desde Balaídos

Asume el Barça el reto de salir indemne ante el que podría considerarse uno de sus hijos adoptivos. Así lo entiende Luis Enrique, quuien no dejó de alabar al Celta en los días previos al choque. No es para menos, si recordamos la última visita del asturiano a Balaídos. El equipo de Berizzo le dio un auténtico repaso al Barça (4-1) más o menos por las mismas fechas.

«Más que el campo, lo especial es el equipo, la idea que tiene. Han tenido bajas, como la de Nolito, y Orellana no podrá jugar, pero se han reforzado bien en el mercado y con los jugadores de la casa. Tienen una gestión envidiable. Me parece atractivo siempre ver al Celta de Vigo», explicó el asturiano en la jornada previa al partido.

Las historias de unos y otros se entrecruzan en el camino. El técnico asturiano hizo la 'mili' futbolística en Vigo, aunque también será especial para los Rafinha o Denis Suárez en el cuadro azulgrana, y Fontás por parte celtiña. El que fuera canterano de La Masia ya ha dejado claro que apuesta por la sorpresa ante el vigente campeón de Liga. Por lo tanto, es el de Balaídos un duelo marcado por los sentimientos y los reencuentros. Fue Luis Enrique el que dio el pistoletazo de salida al proyecto que ahora reina en Vigo, mientras que Rafinha y Denis Suárez serán siempre los niños mimados de una afición que los vio brillar con el mismo desparpajo que ahora muestran en can Barça. Tendrán minutos ambos ante el equipo que ahora comanda Berizzo sabiendo que están las oportunidades que se presentan para dejarlas escapar.

El Celta recibirá a un Barcelona capaz de remontar incluso en las adversidades continentales como ante el Borussia de Mönchengladbach y que anda al acecho del Madrid en la competición casera. Sabe Berizzo que Luis Enrique no va a caer en la trampa de menospreciar al cuadro gallego pese a que este ande en la zona media-baja de la tabla clasificatoria con apenas siete puntos. No necesita más tropiezos el equipo azulgrana si no quiere que la Liga se convierta en un reto un mayúsculo.

El plan B de los azulgrana viene solventando algún que otro envite. Cuenta el Barça con las bajas ya sabidas de Messi y Umtiti, aunque está por ver si hay lugar para las rotaciones teniendo en cuenta que es la jornada previa al parón liguero para los partidos de las selecciones. Luis Enrique viene dando oportunidades a los menos habituales en este tipo de choque el Barça. Es tónica habitual en Liga, aunque con el descanso en el horizonte, podría Luis Enrique apostar por un once muy cercano al que todo el barcelonismo recita de carretilla.

Ambas escuadras llegan de solventar sus respectivos partidos continentales. El Celta con menos problemas que el Barça, pero es la competición liguera que la que exige ahora toda su atención. Está por ver en qué grado asumen Berizzo y Luis Enrique las rotaciones.

Si Iniesta juega, habrá que hacer un punto y aparte con el manchego. El de Funtealbilla alcanzaría los 600 partidos oficiales con el equipo azulgrana, con todo lo que esta cifra tan espectacular representa. Parece sumido en una tercera juventud el canterano que ha vuelto estos días a la lista de convocados con España.

Alineaciones probables:

Celta: Sergio, Mallo, Roncaglia, Cabral, Jonny, Radota, Wass, Pione Sisto, Pablo Hernández, Bongonda y Aspas.

FC Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Mathieu, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Rafinha, Neymar y Luis Suárez.

Árbitro: Vicandi Garrido (C. Vasco).

Hora: 20.45 h. Balaídos

TV: Movistar Partidazo