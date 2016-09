Simeone: «Dentro de dos años podemos renovar, no quieran echarme tan pronto»

Diego Pablo Simeone quiso zanjar con una frase su futuro en el Atlético. "He reducido mi contrato, es lo justo. El contrato no me cambia. Dentro de dos años podemos renovar, no quieran echarme tan pronto", aseguró el técnico del Atlético al ser preguntado por la reducción en dos años del contrato que había firmado hace apenas año y medio y que le unía al equipo rojiblanco hasta 2020. "Si estoy en el Atlético es porque quiero estar aquí. Siento esta comunión desde que llegué con el club, jugadores y afición", ha añadido. Además, Simeone ha insistido en la idea del cariño que le une a los rojiblancos: "Me guío por los sentimientos y por el corazón. Los muchachos me dan el corazón y me dan la vida. Dentro de dos años puedo renovar".

El técnico rojiblanco encara con tranquilidad del partido ante el Sporting y sólo piensa en el equipo de Abelardo, que ya le puso en apuros la pasada campaña. “El Sporting un equipo muy ben trabajado, con chicos que trabajan bien en los espacios y nos llevarán a hacer un partido con cabeza”, ha señalado Simeone. “Debemos intentar llevarlo donde creemos que podemos hacerles daño”, ha añadido.

El Atlético llega después de dos victorias consecutivas, en Liga y Champions, algo que ayudará a que el equipo afronte el duelo ante el Sporting con más tranquilidad. “Los dos resultados vinieron bien. El segundo tiempo ante el Celta está cercano a lo que queremos”, reconoció Simeone. “En la Champions teníamos un rival duro y bien parado al que pudimos lastimar”, ha señalado, aunque lamentó que les faltara “esa consistencia en el final del partido para irnos más tranquilos que con ese 1-0 que siempre tiene peligro”.

De lo que puede presumir este año Simeone es de tener una plantilla con muchas variantes que le permite utilizar diferentes sistemas de juego durante los partidos. De hecho, el técnico rojiblanco ha utilizado en los partidos que van de temporada un

4-3-3, un 4-2-4 y un 4-4-2. “Según el posicionamiento de los rivales así actuamos”, desveló. “Tenemos jugadores con diferentes características que nos permite cambiar en el mismo partido y reacomodarnos dependiendo de cómo reaccionan los rivales”. En lo que sigue sin cambiar Simeone es en el ‘partido a partido’. En los próximos días se acumulan muchos compromisos pero el técnico argentino sólo piensa en el Sporting: “Sólo pensamos en el próximo partido que es el Sporting y el más importante es el más importante”, una declaración con la que ha zanjado el eterno debate de las rotaciones.

Aunque Simeone no quiere hablar de rotaciones, lo cierto es que con una plantilla tan amplia tiene muchas variantes. “El plantel nos permite muchas opciones”, reconocía. Quizá por eso no descarta que Gaitán y Carrasco puedan compartir minutos en el campo junto con dos delanteros. “Es una opción”, señalaba. “Dependerá de lo que decida yo, pero claro que pueden jugar los dos juntos. Gaitán es más apto para jugar ante equipos más cerrados”, añadía. “El entrenador tendrá que decidir en este conjunto de características de sus jugadores qué le sirve en cada partido para ganar, que es lo que a ustedes más les importa”.

Koke está siendo uno de los nombres propios del Atlético en este arranque de temporada junto a Saúl, dos jugadores que han tenido que dejar el centro para jugar en las bandas, aunque en los últimos partidos Koke ha demostrado que está a buen nivel como organizador. “Nos falta que arranquen de titular juntos, pero en varios pasajes han jugado juntos porque es su posición natural”, ha señalado Simeone.

Por último, Simeone ha dejado claro que sigue teniendo total confianza en Gameiro, que parece no haber empezado con la pólvora mojada en este arranque de temporada. “No hay nada que dé confianza, la tiene uno mismo”, ha señalado. “Los entrenadores tenemos que leer los momentos que le hacen mejor al jugador para tener continuidad o darle entrada en 30 minutos. El partido dura 90 minutos”.