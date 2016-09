Marcelino centra la investigación de LaLiga sobre el Sporting-Villarreal

El partido entre el Sporting de Gijón y el Villarreal que cerró la Primera División en la pasada campaña y favoreció de manera indirecta el descenso del Rayo Vallecano ha vuelto a abrir la polémica y poner una sombra de corrupción sobre el fútbol español. Según informó en la madrugada de este viernes la cadena COPE, LaLiga mantiene abierta una investigación para analizar un posible amaño a favor del equipo asturiano, que ganó 2-0 en El Molinón, salvó la categoría con el resultado y perjudicó a terceros como el Rayo Vallecano y el Getafe.

El expediente salió a la luz horas después de que el presidente del club castellonense, Fernando Roig, insinuaba en un acto institucional que el extécnico amarillo Marcelino García Toral «hizo cosas que no se debían hacer». Esta información surge tres meses y medio después de la disputa del partido y con la temporada 2016-2017 ya en marcha. En el Sporting, el presidente del club, Javier Fernández, aseguró el jueves que LaLiga no les ha comunicado nada sobre que se haya abierto ningún tipo de investigación.

De hecho, según informa El Comercio, Fernández recordó que el pasado miércoles hablaron con LaLiga sobre varios asuntos y les dijeron que están encantados de la evolución social y económica del club, y de que «el Sporting esté en Primera». Finalmente, Javier Fernández aseguró que recientemente estuvo Roig y no les dijo absolutamente nada sobre ese tema. «Nuestras relaciones son cordiales y no tenemos ningún tipo de problema con el Villarreal», zanjó el dirigente asturiano.

En aquel duelo el entrenador del equipo visitante era Marcelino García Toral, antiguo técnico del club gijonés y que en los días previos ya se había mostrado favorable a que el Sporting consiguiera permanecer en la máxima categoría. «Trabajo hecho, os dejamos en Primera», escribió en Facebook Mar García Tuero, esposa del entrenador asturiano, tras la derrota en El Molinón del equipo de su marido, y dio pie a la polémica.

Varios meses después, el presidente del Villarreal, Fernando Roig, avivó el fuego. «Siempre he defendido la honradez en el fútbol y no podía permitir circunstancias como las que ocurrieron a final de temporada», declaró Roig el jueves sobre uno de los motivos de la destitución durante la pretemporada de Marcelino como entrenador del Villarreal.

«No puedo permitir que hubiese gente que quisiese dirigir el Villarreal de forma paralela, tomando ellos las decisiones. En este club solo manda una persona y ese es Fernando Roig», añadió el directivo, dejando muy en entredicho de cara a su futuro profesional la honradez profesional de Marcelino. Según la COPE, esas declaraciones podrían servir de atenuante para el club amarillo porque en la nueva Ley del Deporte las responsabilidades pueden ser individuales si se demuestra que una entidad como tal no está implicada en un caso de amaño.

Al no haber dinero de por medio, ni compra y venta de partidos o de jugadores, resulta complicado que este expediente pueda derivar en un caso de corrupción con consecuencias de tipo penal. Como entrenador, Marcelino puede decidir el equipo que juega un partido, el planteamiento del mismo, los cambios y demás componentes deportivos. Sin embargo, el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, culpa a Marcelino de lo ocurrido y le achaca toda la responsabilidad al ser el jefe directo de la plantilla. «En ninguna empresa, si el que manda dice que desea una cosa, en ese caso que el Sporting se salvase, los empleados le desobedecen», denunció anoche el alto dirigente del club franjirrojo.

El encuentro de la última jornada en cuestión permitió al Sporting salvarse por una victoria sobre un Villarreal que no se jugaba nada. Descendieron el Rayo y el Getafe, clubes desde los que se manifestó el malestar con lo ocurrido en El Molinón.

Ambiente extraño

El presidente del Villarreal insinuó que la imagen que ofreció el equipo en la última jornada de Liga, ante el Sporting, fue clave en la decisión de destituir a Marcelino García Toral como técnico de la primera plantilla antes de comenzar la presente temporada. El Villarreal afrontó aquel partido repleto de suplentes, con la cuarta plaza asegurada y sin posibilidad de mejorar la clasificación, mientras que el Sporting se jugaba la permanencia en la élite y su recuperación económica.

En los días previos al encuentro, Marcelino, criado deportivamente en Mareo, admitió abiertamente que su deseo era que el Sporting se salvase y que decir otra cosa sería mentir. El Sporting ganó ese partido y el rendimiento ofrecido por el Villarreal fue duramente criticado por sus rivales en la lucha por no descender.

La destitución de Marcelino se produjo pocos días antes de que el equipo afrontara la eliminatoria previa de la Liga de Campeones ante el Mónaco y el club amarillo fichó contra el reloj a Fran Escribá. El equipo cayó en esa ronda y se quedó fuera de la fase de grupos de la Champions. Roig señaló que nota que el ambiente entre la afición no es bueno, que está enrarecido y le entran ganas de descansar, pero afirmó que afrontan «una temporada ilusionante», y que no ve el motivo del nerviosismo y la crítica que rodean al equipo. «A todos nos hubiera gustado estar en ‘Champions’, pero no pudo ser y ahora estamos en la Liga Europa, pero sinceramente no me parece que estemos mal. Me gustaría ver cuántos equipos firmarían estar como estamos nosotros», concluyó.