En directo, desde San Mamés

Tras su gran inicio de Liga en el Camp Nou contra el Betis, que se llevó un 6-2 con tres goles de Luis Suárez y dos de un Leo Messi que comienza en un extraordinario momento de forma, el Barça visita San Mamés en la segunda jornada ya defendiendo el liderato. Le espera un Athletic que comenzó con mal pie al encajar un 2-1 en Gijón contra el Sporting. La pasada temporada se enfrentaron seis veces, con título sin derrota para el equipo de Ernesto Valverde en aquella veraniega Supercopa de España (4-0 y 1-1) y cuatro victorias del conjunto de Luis Enrique tanto en Liga (0-1 y 6-0) como en cuartos de final de la Copa del Rey (1-2 y 3-1). Los dos clubs tienen motivos para recordar cualquiera de los resultados citados a modo de motivación extra.

Será el primer partido de Liga sin Claudio Bravo en la portería azulgrana una vez confirmado su traspaso al Manchester City. Coincide con la recuperación de Ter Stegen, que llevaba dos semanas de baja por un problema de rodilla. El alemán será titular en uno de los estadios en los que quedó señalado por aquellos cuatro goles de la citada Supercopa de España, aunque ya se quitó la espina en su visita copera. El sustituto del chileno, el holandés Jasper Cillessen, fichado del Ajax, no ha entrado todavía en la convocatoria por motivos burocráticos. El suplente será el canterano Jordi Masip, en su tercera temporada casi en blanco en la primera plantilla.

Ter Stegen, por lo tanto, es novedad en la convocatoria respecto al día del Betis al igual que Mascherano, también recuperado de una leve lesión, Rafinha, que volvió con el oro de los JJ.OO., y André Gomes, ya cumplido el partido de sanción que arrastraba del Valencia. Siguen de baja los lesionados Iniesta y Mathieu, que se unen a la ausencia de Neymar, con permiso en Brasil porque tras sus intensos y exitosos JJ.OO. la semana que viene tenía que volver con la absoluta. Luis Enrique decidió que era absurdo hacerle volver para un partido en Bilbao en el que seguramente iba a descansar ahora que Arda Turan ha mostrado un buen nivel. Ya no están, por supuesto, los jugadores que están completando el capítulo de bajas: Bravo (Manchester City), Sergi Samper (cedido al Granada) y Douglas (cedido al Sporting). De momento sigue en la lista Munir, aunque podría entrar en la operación Paco Alcácer y acabar en el Valencia en las próximas horas.

«El Athletic nos pondrá en aprietos con su presión, siempre lo ha hecho. Y aunque Valverde hable de esperarnos atrás, le conozco y seguro que nos presionará», comentó Luis Enrique, destacando el «juego aéreo de Raúl García y Aduriz», además del «ambiente que se vive en San Mamés».

Ernesto Valverde admitió que «no será un partido fácil para nosotros, pero para ellos, tampoco. Si estamos a buen nivel, le complicaremos la vida. Es un partido que nunca pasa desapercibido. Somos un equipo que al Barça le cuesta y esperamos que siga siendo así. No vamos a dar un balón por perdido». El entrenador del Athletic recordó que «el año pasado nos enfrentamos seis veces y a mí me gusta un rival así porque te exige mucho y aprendes». Preguntado por aquel 4-0 de hace casi un año, apuntó que «es un resultado que no es una referencia, pero para nosotros fue un partido redondo». Mikel San José es duda por una lumbalgia, mientras que Balenziaga podrá jugar pese a una contusión en el tabique nasal.

Alineaciones probables

Athletic: Iraizoz; De Marcos, Bóveda, Laporte, Balenciaga; San José, Beñat; Williams, Raúl García, Susaeta; y Aduriz.

Barça: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Alba; Rakitic, Busquets, André Gomes; Messi, Luis Suárez y Arda Turan.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité Valenciano).

Estadio: San Mamés.

Hora: 20.15 h. (Movistar Plus)