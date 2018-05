Jornada 36 Valverde: «Me gustaría que todos los clásicos fueran así, siendo nosotros campeones» Ernesto Valverde, entrenador del Fútbol Club Barcelona / EFE «Es un partido que queremos ganar independientemente de la posición en la que estemos, y ellos también quieren ganar por la rivalidad», señala el técnico del Barça MELISA CABALEIRO Madrid Sábado, 5 mayo 2018, 18:43

Ernesto Valverde hizo hincapié en la importancia de derrotar el domingo al Real Madrid, pese a que el Barça sea ya campeón de Liga. «Es un partido que queremos ganar independientemente de la posición en la que estemos, y ellos también quieren ganar por la rivalidad. Ya ganamos en su casa en la ida y ellos intentarán romper esta racha que llevamos», apuntó el técnico del conjunto azulgrana la víspera del clásico.

A pesar de la importancia relativa que tiene para el Barça sumar puntos con el título ya sellado, para Valverde lo más importante es seguir con la buena dinámica del equipo: «Queremos mantener nuestra racha, queremos que no nos ganen. Queremos ganarles e, independientemente de que seamos campeones, son tres puntos importantes y nos jugamos mucho».

Aunque este clásico no tiene tanta importancia como en temporadas pasadas, puesto que ya está todo decidido, Valverde lo prefiere así: «Es descafeinado porque hemos ganado ya. La gente estaría mucho más excitada si nos lleváramos un punto o si nos jugáramos algo más pero a mí me gustaría que todos fueran así, siendo nosotros ya campeones», bromeó el preparador.

Sin embargo, que esté todo decidido no supone para Valverde que los dos equipos no vayan a salir con el once de gala. «Entiendo que ellos vendrán aquí con el mejor equipo para ganarnos. A la hora de la verdad, espero lo mejor de los dos equipos», subrayó.

El encuentro llega envuelto en la polémica entorno al pasillo que, según reiteró este sábado Zinedine Zidane, no hará el Real Madrid, una decisión que el galo justificó en la negativa de la entidad azulgrana a hacérselo a los merengues tras la conquista del Mundialito. «Hemos hablado mucho de eso. Es algo que, por mucho que se hable, es una cosa que carece de importancia. Me parece bien que Zidane opine que no quieran hacer el pasillo. Nosotros no le damos ninguna importancia», se limitó a señalar el extremeño.

El apoyo de la afición es un asunto bastante importante, teniendo en cuenta la baja entrada que ha registrado el Camp Nou en la mayor parte de la competición. «Ha sido una temporada en la que se ha comentado que venía menos gente. Según ha ido avanzando el año la gente ha estado con nosotros y mañana espero que el campo este lleno. En la ida, hubo un gran ambiente, fue un gran partido de futbol y para mañana espero lo mismo», expresó el técnico azulgrana.

De igual forma, el 'txingurri' manifestó su opinión sobre qué competición es más importante. «Los entrenadores valoramos mucho la Liga, porque es la que te va alimentando durante la temporada. Hay entrenadores que hacen un buen papel en otras competiciones, pero en Liga no están bien y no acaban la temporada, como fue el caso de Berizzo. En la Champions, una circunstancia te puede sacar de ella. Valoramos al Real Madrid y al Liverpool por estar en la final. Nosotros queríamos haber estado pero no ha podido ser».

La importancia de Iniesta

Se refirió también Valverde al que será el último clásico para Andrés Iniesta, tras anunciar hace unos días el manchego su salida del Barça a final de temporada. «Iniesta tiene el reconocimiento de toda la gente, de los jugadores del Madrid, del entrenador, de cualquier aficionado, por lo que ha dado al Barça y por lo que ha dado al fútbol español. Nos quedan aún tres partidos y no sabemos si su último partido con el club será mañana o no», afirmó.

«Yo sabía que se marchaba Andrés desde hacía un mes y medio, pero yo no iba a decir nada. Es una cuestión bastante meditada. Muchas veces, cuando la persona que te lo dice lleva muchos años en el mundo del fútbol y tiene mucho bagaje, no hace falta convencerle de nada. Hablamos de lo que venía por delante y de lo que dejaba atrás, aunque no intenté convencerle ni decirle que se lo pensara», se sinceró Valverde.

Se le interrogó además sobre Antoine Griezmann, al que el propio Luis Suárez vinculó con el Barça la próxima campaña. «Es un jugador que está en otro club sobre el cual no voy a decir nada por respeto. No sabemos lo que ocurrirá en el futuro». «Todos intentamos ser cuidadosos con las declaraciones que hacemos sobre equipos contrarios. Siempre salen muchos nombres y son jugadores que están en otros clubes de los que no queremos manifestarnos», remachó.