Wenger: «Tendremos que silenciar a Costa»

Arsene Wenger, que cumple 250 partidos en Europa, reconoció que espera prolongar su carrera un partido más en competiciones europeas, esas que nunca pudo conquistar con el Arsenal pese a disputar dos finales en 1999 contra el Galatasaray y en 2006 ante el Barcelona. «Hemos conseguido dejar una buena historia en Europa y nuestra forma de comportarnos es clara. Lo he hecho durante 21 años. Ganar la Europa League me encantaría. Me gustaría acabar bien esta historia de amor. Nuestra experiencia también puede ser una ventaja», apuntó el técnico del Arsenal que advirtió de la peligrosidad de Diego Costa. «Históricamente sabemos que Costa puede marcar la diferencia, ha jugado en Inglaterra y tuvo buenas actuaciones allí», recordó en la rueda de prensa previa al encuentro, respecto a un delantero que no jugó la ida. «Tendremos que intentar silenciarlo y tal vez lo mejor será jugar más en campo del Atlético y menos en el nuestro», añadió el técnico francés de los 'Gunners', que afirmó tener claro lo que tiene que hacer el jueves en el estadio Metropolitano. «Sabemos que tenemos que marcar, tenemos que salir ahí de manera positiva», dijo Wenger, cuyo equipo llega con la pequeña desventaja que supone el empate 1-1 de la ida. «Lo único que no sabemos es que hará el Atlético exactamente, no sé si van a hacer un partido más o menos conservador», explicó.

Aunque el Atlético de Madrid lleva once partidos oficiales sin encajar en el Metropolitano, Wenger consideró que «las estadísticas se rompen y eso tiene que acabar en algún momento. En el primer partido creamos oportunidades. Debemos recrear eso. No conseguimos que el balón entrase, eso tiene que cambiar. Hay que mantener el compromiso, iniciando el ataque desde atrás», dijo Wenger, que abogó por centrarse «en la forma de iniciar el ataque desde atrás».

Loas a Oblak y Griezmann

Respecto a su irregularidad fuera de casa, Wenger consideró que «en la Premier sí ha sido así, pero en Europa creo que hemos jugado bien fuera de casa». Pese a su dilatada experiencia, el técnico francés, que al final de temporada abandonará el Arsenal, confesó que todavía sigue sintiendo «una parte de tensión, pero tensión buena, ese deseo de ganar» en cada partido. «Cada partido puede sorprenderte, cuando empieza un partido es algo nuevo, no sabes lo que puede pasar», dijo Wenger, que tuvo palabras de elogio para Jan Oblak. «Estuvo fantástico en Londres, pero espero que aquí esté menos fantástico», dijo antes de loar también a Antoine Griezmann, autor de la igualada en Londres.

«Creo que Griezmann lo ha hecho muy bien en el Atlético, por desgracia, nos hizo mucho daño en la ida, es un jugador que me gusta mucho», concluyó antes de afirmar con ironía que a Simeone le quedan 16 años para alcanzar su longevidad en el cargo. «Simeone no es joven, tiene ya mucha experiencia, ha ganado mucho, incluso antes de llegar a España».

El técnico confirmó que jugará de inicio David Ospina, que destacó que Diego Simeone y Mono Burgos «inculcan la garra sudamericana» a sus futbolistas. «Nosotros ya conocemos al Atlético, sabemos los jugadores del Atlético y conocemos el cuerpo técnico como trata de inculcar esa garra sudamericana. Y creo que el Atlético lo hace muy bien, pero nosotros venimos a hacer nuestro trabajo, venimos a hacer buenos partidos en esta competición y mañana esperamos hacer las cosas de buena manera para sacar el resultado que nos haga pasar a la final».