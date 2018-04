Semifinales Simeone busca la Europa League y el trono de Wenger El argentino, que llegó al Atlético en 2011, afrontará su octava campaña en el conjunto rojiblanco y siendo el más longevo de los aspirantes a títulos continentales RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 26 abril 2018, 06:29

Arsène Wenger se marcha a final de temporada del Arsenal y además del banquillo ‘gunner’ deja a Diego Pablo Simeone como rey de los banquillos europeos. El argentino lleva en el cargo desde diciembre de 2011, es su séptima campaña seguida y sexta completa. Nadie en los principales clubes europeos, de esos que luchan por títulos continentales, acumula tantos partidos consecutivos. Sólo Philip Cocu, en el PSV, puede considerarse igual de afortunado al mantenerse dirigiendo desde marzo de 2012.

Otros, en sillas con menor presión como Christian Streich (Friburgo), Eddie Howe (Bournemouth), Sean Dyche (Burnley) tratan de igualar a Cholo al que sólo supera como longevo Stéphane Moulin, el técnico del Angers. Llegó en 2011, seis meses antes que Simeone, afrontará el próximo curso su octava campaña en el conjunto galo. El argentino, que conoció como jugador un Atlético que a finales del siglo XX y principios de XXI era una trituradora de entrenadores, será la próxima campaña el técnico más veterano que participa en Champions.

El encuentro en el Emirates, toda una semifinal continental, es para Wenger «una noche de Champions League, porque somos dos equipos acostumbrados a ello». De hecho, el que salga vencedor de este duelo será el favorito al título según las casas de apuestas. «No cuentan con debilidades aparentes. Tenemos que anular las cosas buenas del Atleti para tener oportunidades. Son un gran equipo y por algo, ahora mismo, son el segundo mejor equipo de España», explicó un técnico que no contará con Mkhitaryan ni Elneny.

Dos finales continentales perdidas

El francés, que da un paso al lado con tres títulos de la Premier League, siete FA Cups, la final de Champions perdida contra el Barcelona en 2006 y la dolorosa de UEFA ante el Galatasaray, no oculta que desea «ganar el título por ellos, por mis jugadores. Mi mayor satisfacción sería hacerlo con ellos, porque se lo merecen», aclaró consciente de que el título en Lyon le permitiría ganarse un puesto para la Champions, emulando lo que sucedió con el Manchester United la pasada campaña. «Qué mejor final para Wenger que este título. Tenemos opciones si estamos a nuestro mejor nivel. El Atlético es un equipo que en los últimos años con Simeone ha jugado dos finales de Champions y ganado una Liga», reconoce Nacho Monreal.

Simeone sabe que su plantilla está exprimida y por eso no dudó en reservar ante el Betis a pesos pesados como Antoine Griezmann o Koke, que sólo jugaron unos minutos. Ahora tiene las bajas de Juanfran y la más probable de Diego Costa, que pese a no entrenar viajó con el grupo. Quizá recordó el técnico que Diego marcó tres goles en seis derbis londinenses, provocando incluso la expulsión de algún central rival... si bien su último duelo ante los ‘gunners’ fue agridulce: marcó en la final de la FA Cup pero perdió el título y no volvió a vestir la elástica ‘blue’. Simeone cuenta con buenos precedentes en Inglaterra: una victoria y dos empates.

Ambos clubes saben que no encajar podría ser decisivo. «Me gustaría no conceder un gol para ponernos en una mejor posición de cara a la vuelta», explicó el capitán Petr Mertesacker. «Vamos con la idea de marcar y no encajar, con la idea de ganar el partido, no encajar y marcar cuantos más goles posibles. Ya veremos si lo conseguimos», deseaba Jan Oblak tras un empate que hace dudar a la afición.

Y es que el esloveno (imbatido en 27 de sus 43 partidos) no deja su portería a cero a domicilio desde hace nueve encuentros y en sus cinco compromisos más recientes sólo ha logrado una victoria (3-0 al Levante) además de conceder su peor derrota (3-0 en Anoeta) y llevar dos duelos seguidos sin ganar ni marcar... cuando a Griezmann se le cortó su racha: 18 goles de los 26 de este año los anotó en los últimos 20 partidos. Parece que repetirá con Gameiro como compañero de ataque pudiendo ser Giménez la novedad en el once. Habrá 1.500 hinchas rojiblancos en un partido que pitará Turpin, el del 3-0 entre Roma y Barcelona de hace unas semanas.

Alineaciones probables:

Arsenal: Cech u Ospina; Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Ramsey, Wilshere; Özil, Welbeck y Lacazette.Atlético: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Lucas, Gabi o Correa, Thomas, Saúl, Koke; Griezmann y Gameiro.Árbitro: Clément Turpin (Francia).Estadio: Emirates.Hora: 21:05TV: BeIN Sports