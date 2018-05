Final Lyon o la (otra) gloria europea del Atlético Antoine Griezmann. / Gabriel Bouys (Afp) El equipo del Cholo luchará con el Marsella por un título tras reinventarse después de un cambio de estadio, de escudo, sanción de la FIFA sin fichar, eliminación de la Champions, muchas lesiones y la salida de Torres RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 16 mayo 2018, 00:18

El Atlético vuelve a estar a 90 minutos de ganar un título europeo. «Todo lo que hemos vivido estos años ha sido historia para toda la vida. Ojalá podamos poner una medallita más», deseó Juanfran. Es la quinta final del club en esta etapa iniciada por Diego Pablo Simeone hace seis años y que confirma el gran momento histórico de la entidad si se tiene en cuenta que antes había disputado sólo otras seis: tres de Recopa (61-62, 62-63, 85-86), una de Copa de Europa (73-74), otra de Europa League (09-10) y la posterior de la Supercopa Europa (09-10).

Fernando Torres, en las horas previas a su última final continental como atlético, es la voz más autorizada, junto al Cholo, para destacar la importancia que tendría ganar este título en Lyon tras «una temporada muy complicada» en varios aspectos. «El club tiene un crecimiento que parece imparable. En los cinco o diez últimos años está acostumbrado a llegar a finales. Cuando ves que un equipo llega a finales, gane o pierda disputándolas hasta el último momento, sabes que es consistente, competitivo, ves que es un club importante y estable, donde los grandes jugadores van a querer ir y se van a quedar. En la Liga hay dos gigantes que nos sacan ventaja en muchas cosas y nuestra manera de acercarnos es ganar. El Atlético no es de momentos, queremos demostrar al mundo que no nos conformamos. Ganar es nuestra manera de demostrar que somos importantes», recuerda el '9'.

La decepción en Champions

Es cierto que muchos esperaban que en lugar de Lyon el Atlético llegase a Kiev, pero la plantilla recuerda el camino hasta esta final. «Levantar la Europa League es importante y en un año difícil, con cambio de estadio, no se pudo fichar en verano, han venido menos de los que se han ido, lesiones. La plantilla parece que se ha quedado corta y fue un palo quedarse fuera de la Liga de Campeones en la fase de grupos. Pero con todo y con eso, el equipo ha sido capaz de levantar la cabeza y de ser realista y decir: 'Vamos a ir a por la Liga y vamos a tomarnos en serio la Europa League'. Hemos demostrado que se puede pelear por un título y volver a ser campeón en competición europea (sería su sexto título) que no es la que esperábamos a principio de temporada pero es una final. Ganar sería la guinda a que se puede y quiere más. Cuando miramos estos últimos años, el Atleti ha estado en muchas finales europeas (cinco continentales, once en total) y eso no lo han hecho muchos equipos. No es normal y hay que darle la importancia que tiene. Es un paso más en el crecimiento del club y un paso más para los jugadores, convertirse en más importantes. Esto va en serio no es un equipo de dos o tres años de los que se va todo el mundo y desaparece.... No, esto es estable, es firme y de verdad», recuerda el delantero.

Torres no será titular, confía en Griezmann y Costa, y recuerda que no quiere un protagonismo extra siendo el que levante el trofeo en caso de que el equipo sea campeón. «Es un detalle menor. Me da igual quién levante la copa en Lyon. Yo sólo quiero que ganemos. La copa que la levanten Gabi, Koke y Godín que son los capitanes. Seré feliz haciéndome una foto en el campo con la copa junto a mis compañeros. Esa es con la que he soñado. Yo estuve en Neptuno cuando el doblete de 1995, vi a esa plantilla levantar la copa en la fuente, lo celebré con los atléticos que había allí y recuerdo ese día con detalle. La felicidad de un aficionado y tengo esa imagen grabada y yo quería sentirlo ahora de hacerlo como jugador. Dentro de unos días igual tengo la oportunidad de estar ahora en ese autobús dentro, no fuera (la fiesta sería el viernes en Neptuno). En eso sí sueño, no en levantar la copa que es lo de menos», recuerda aunque avisa: «Si yo he aprendido a lo largo de mi carrera en las finales es a no pensar en más allá del pitido inicial».

Un equipo exprimido

Ese discurso de partido a partido es muy de Diego Pablo Simeone, que estos días no pierde oportunidad de recordar que la «temporada no ha sido fácil» pero destaca que «tras la salida de la Champions el equipo se reinventó». «La salida la afrontamos con responsabilidad, centrados con decisión en la Europa League y compitiendo muy bien. Todos imaginaban la posibilidad de que el Atleti pudiera estar en esta final y hemos llegado», dice con orgullo, consciente de que sus futbolistas tienen más experiencia en estas citas.

Gabi, que en público no ha reconocido, como en privado, que se pasó de frenada la noche de la decepción ante el Qarabag, no oculta que ha sido la campaña «más difícil de superar». «Es el más duro de los últimos años en el Atlético. Reinventar a jugadores que no eran tan importantes en fechas pasadas y ahora lo son. Si el vestuario no está unido y no sabe la importancia de jugar en este equipo es difícil salir adelante. Quedarnos con tan poca gente al final pasa factura y nos hemos vuelto a plantar en una final», agrega el capitán. Ganar tendría otro premio: jugar la Supercopa europea ante el vencedor de la final de la Champions, confirmando por qué es ahora el segundo club en el ranking UEFA.

Eso sí, en el vestuario atlético se tiene muy claro que el Marsella, por calidad y momento de juego, será un rival muy difícil. «Va a ser un partido complicado, en su país, con su gente y tiene grandes individualidades de centro del campo para arriba. Tiene gente buena. Va a ser complicado porque una final está al 50% y vamos a tener que dar el máximo para poder ganar», dijo el canterano que pide centrarse en el juego y olvidarse de todo lo demás, incluido del árbitro, Bjorn Kuipers, presente en Lisboa. «Ni lo hemos pensado. Estamos centrados en ganar la final y nos da igual quién nos arbitre. Sólo pensamos en ganar otro título europeo». De esa misma opinión es Simeone, que no quiere saber nada de favoritismo. «Las palabras cuentan poco, cuentan los hechos. Hay un rival que está bien, juega bien, un entrenador que ha trabajado bien en todos los equipos que estuvo y nos espera una final que será muy disputada».

Payet y Thauvin, el peligro

Enfrente tendrá a un histórico como el Olympique de Marsella, campeón de Europa en 1993 en Múnich ante el Milan pero que fracasó en su última final europea ante el Valencia de Benítez. Es un equipo que genera mucho peligro, con Payet y Thauvin, especialmente, aunque también sufre mucho en defensa: sólo en dos partidos de los últimos 18 no encajó. No se le puede culpar de ello a Steve Mandanda, que ha estado de baja por una lesión en el muslo pero podrá jugar mientras se mantiene la duda de Rolando, autor del gol clave en semifinales. «Somos un equipo con mucha intensidad, que juega bastante sólido, junto, con despliegue en ataque como Payet, Thauvin, Sanson, Germain... Nuestro fútbol es diferente al de la Liga, en donde se juega más. El nuestro es más inglés, más de ida y vuelta», reconoce Andoni Zubizarreta, director deportivo de un grupo con mentalidad fuerte, como se demostró en la semifinal ante el Salzburgo.

«Podemos creer en el triunfo contra el Atlético porque hemos demostrado que somos un gran equipo. Vamos a jugar con hambre de éxito y con el corazón», avisa Payet, que ha participado en la mitad de los 20 goles de su equipo en la competición (siete asistencias y tres goles) ya que es el especialista del equipo a balón parado. Es junto a Thauvin, un extremo derecho con llegada que lleva ocho tantos y dos asistencias en los últimos ocho partidos, el principal peligro del Marsella. «Soñamos con ser los primeros en traer de vuelta una copa europea. Debemos creer en nosotros mismos», insiste Lucas Ocampos, que confía en provocar «pesadillas a Godín. Al final, me veo con el título». El argentino, por la ausencia del tocado Mitroglou, apunta a un once en el que Luiz Gustavo, que pudo ser rojiblanco en su día, está pendiente del estado de Rolando para jugar en defensa o en el centro del campo.

-Alineaciones probables:

Olympique Marsella: Mandanda, Sarr, Rami, Rolando o López, Amavi, Luiz Gustavo, Sanson, Ocampos, Thauvin, Payet, Germain.

Atlético: Oblak, Vrsaljko, Godín, Giménez, Lucas, Gabi, Saúl, Koke, Correa, Griezmann y Costa.

Árbitro: Bjorn Kuipers (Holanda)

Hora: 20.45 horas

Estadio: Parc OL. 56.500 espectadores.

TV: BeIN Sports