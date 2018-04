El Atlético disfruta de los regalos lisboetas

Pensó el Atlético que el partido, y seguramente la eliminatoria contra el Sporting lisboeta, estaba en no fallar. Y aprovechar los errores ajenos. Y de tal modo se decidió el partido. El primer duelo ibérico fue como esos programas de televisión en los que el concursante es penalizado con una caída al vacío como castigo a su respuesta fallida. Lo ofrecido por la defensa visitante, con Coates y Mathieu como actores principales, se asemejó a una prueba de Humor Amarillo en la que ambos quedaban llenos de barro cada pocos minutos. Esos dos centrales, ayudados por el secundario Coentrão, marcaron la diferencia contra su equipo en un primer tiempo en el que el Atlético no desaprovechó los regalos.

El primer presente llegó muy pronto. A los 22 segundos. Un gol así marca. Y el que lo recibe debe mostrar mucha fuerza mental para voltear una noche que arranca de tal modo. Sacó de centro el Atlético, perdió la bola pero Coates pensó que era buena idea buscar a Mathieu. Pase horizontal, peligro vertical. Lo intuyó Diego Costa, que robó y habilitó a Koke con un caño al central. El canterano definió con la izquierda a la red. Godin pudo haber colocado el 2-0 en el segundo minuto pero Rui Patricio demostró que tiene manos y que por algo es titular en la selección campeona de Europa.

2 Atlético tlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Lucas, Correa (Gameiro, min. 53), Saúl, Gabi, Koke, Griezmann (Vitolo, min. 89) y Diego Costa (Thomas, min. 86). 0 Sporting Portugal Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão (Rubén Ribeiro, min. 80), William Carvalho (Marcos Acuña, min. 44), Battaglia, Martins, Bruno Fernandes (Freddy Montero, min. 86), Bryan Ruiz y Bas Dost. goles 1-0. min. 1, Koke. 2-0. min. 39, Griezmann. árbitro Sergei Karasev (Rusia). Amonestó a Saúl, Coentrão, Piccini, Savic,Bas Dost, Koke. incidencias 53.301 espectadores en el Wanda Metropolitano, de ellos unos 3.600 del Sporting. Antes del inicio del partido saltó al césped acompañado de sus hijos Paulo Futre, ex jugador de ambos equipos. Coentrão y Bas Dost serán baja en Lisboa por la amarilla que vio en el partido. En el minuto 12 una parte del estadio coreó 'No se toca el escudo'.

La protesta del minuto 12, que siguió la mitad del aforo, coincidió con una clara ocasión de gol visitante que se produjo por un desajuste local. Tras un sprint por banda de Piccini que puso luego un gran balón a la cabeza de Das Bost, que tras superar por alto a Juanfran cabeceó junto al poste. El duelo estaba en el lugar que quería Simeone, con su equipo mostrando una versión agresiva sin balón para evitar que Bruno y Bryan jugasen de cara. El Sporting tomaba la iniciativa, pero aunque Gelson por dentro y Piccini por fueran a veces acertaron a profundizar el peligro era local: zurdazo de Lucas desde la frontal, internadas de Costa que terminaban con él por los suelos y sin penalti pitados. Al final acertó en tres toques el cuadro visitante, que a ratos estaba al completo en campo atlético, y tuvo Oblak que intervenir con una mano salvadora en el uno a uno ante Martins.

Mathieu no defraudó

Y entonces, cuando el partido había entrado de incertidumbre, con un Atlético al que le costaba profundizar, llegó un error del otro central visitante. Mathieu, ese hombre que tenía agallas para reconocer que fumaba estando en un club que peleaba por 'tripletes', no acertó ni a controlar ni a despejar una bola atrás por la presión del Atlético sin balón, permitiendo que Griezmann tuviera una autopista hasta Rui Patricio. Lo que no logró en Francia durante la Eurocopa lo obró a la primera en el Wanda. Cruzadito junto al palo. Es su gol 13 en los últimos once encuentros. 2-0 y el bocata sabía más sabroso.

La renta se pudo disparar porque a Coates tampoco le mejoró el entreacto. Y es que hizo otro regalo nada más empezar la segunda mitad. Se quedó tan sólo Costa tras el (nuevo) error de su marcador que pensó demasiado ante Rui Patricio. Finalmente le quiso driblar pero el meta agarró la pelota en su intento. Volvió a disponer de otra opción el hispano-brasileño gracias a otro fallo en el corte del amigo Coates pero, demasiado esquinado, la desperdició.

Simeone quitó a Correa y optó por Gameiro como acompañante de Costa durante muchos minutos, relegando a Grizzi a la banda. Tuvo vértigo Cholo y reclutó a Thomas. Incluso tiró de Vitolo, que entró en el minuto final para ser espectador de una nueva parada de Oblak. El bueno de Jan repelió un zurdazo de Bryan Ruiz y debió rezar para que Montero la mandase a la grada en el área pequeña. Y es que el Sporting se quiso despedir del Metropolitano con otro regalo.