El fútbol eclipsa la polémica del escudo

JAVIER VARELA Madrid Jueves, 5 abril 2018, 22:28

Cuando en un partido en el que te estás jugando pasar a las semifinales de la Europa League se convierte en un asunto secundario es que algo pasa. Eso fue lo que pasó en la previa del partido pero no durante los 90 minutos, salvo en 60 segundos que van del minuto 12 al 13. Un minuto en el que el Metropolitano habló, o más bien la mitad del Metropolitano. En el fondo sur apareció una pancarta con el lema 'Atleti, escucha a tu afición' y miles de banderas del equipo con el escudo anterior.

Muchas zonas del estadio se llenaron también de banderas y escudos, pero no de forma unánime. También se escuchó 'Este escudo no se toca' en minutos sueltos en el partido, pero sólo desde el Fondo Sur. Ya ante el Deportivo los aficionados mostraron su descontento con el cambio de escudo -anunciado en diciembre de 2016, hay que recordarlo- y que parece haber tomado ahora una importancia máxima.

Y eso que esta vez la movilización fue mayor en los días previos tanto en redes sociales con varios hashtag como #QueVuelvaNuestroEscudo, #ElEscudoNoSeToca y #UnEscudoUnaBandera, como en las horas previas al partido en los aledaños del estadio rojiblanco. Antes del partido se repartieron octavillas reclamando a los aficionados que en el minuto 12 se exhibieran banderas, bufandas y cualquier objeto con el escudo antiguo. Es verdad que se escucharon más voces críticas que cuatro días antes, pero ni mucho menos mayoritario. Horas antes, Enrique Cerezo, presidente de la entidad, volvió a dejar claro que el escudo actual no se va a modificar porque «es el mismo». «Está nuestro oso, nuestro árbol, nuestras rayas, y nuestro escudo de toda la vida», señaló.

Unas palabras que evidencian que en el Atleti se vive una especie de guerra civil el que tiene todo para acabar perdiendo es el equipo. Un claro ejemplo de la división que se vive con la polémica del escudo en el Metropolitano es cuando se escucha a los socios. Esos que gritan o callan cuando algo les molesta o les gusta. «El club debe escuchar a los que se sacan el abono, año tras año, en Segunda o en Primera. La gente no quiere ese logotipo y como decía Luis Aragonés -el más grande en este club- el escudo no se pisa. Esto no va de gilistas ni de antigilistas, va del Atleti», confiesa Alejandro V. Olmeda, socio número 31114 del equipo rojiblanco.

Muy diferente a la opinión de Ángel Razola, socio número 50034, que entiende «que los tiempos cambian y que hay que ir renovándose. El nuevo escudo tampoco supone un cambio radical con respecto al anterior, por lo que entiendo que no debería suponer un motivo de controversia. Lo importante más allá de los símbolos son los sentimientos. Creo que ahora deberíamos olvidarnos de controversias y dedicarnos a lo que importa que es el partido de hoy», decía antes de acceder a su asiento.

Más radical parecía la postura de Javier Crespo, socio 62.457: «A mí me gustaba más el antiguo escudo y no lo hubiera cambiado. De hecho cuando me compré una camiseta busqué que tuviera el antiguo escudo». Además, Javier considera normal «que la gente proteste si no le gusta». «Ese equipo parece el cortijo de Cerezo y Gil Marin», sentencia. Más conciliador se muestra Víctor Nieto, socio 6118, a pesar de que confiesa que «me gustaba más el escudo anterior y no entiendo la necesidad de cambio».

«Las protestas me parecen bien, pero deben ser ajenas al equipo. Durante los 90 minutos hay que animar al Atleti y olvidarse de escudos. Además, no creo que haya que meter a jugadores por medio, eso no beneficia», añade. Y es que desde el vestuario varias han sido las voces –Diego Pablo Simeone, Gabi y Godín- que se han posicionado en este debate del escudo, aunque todas han coincidido en una misma idea: «esto no nos debe despistar de los objetivos deportivos». Y ante el Sporting de Portugal no lo hizo.