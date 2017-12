Jornada 6 El Villarreal afronta un trámite de «alto riesgo» Los amarillos tratarán de continuar con la buena dinámica ante un Maccabi acompañado por más de 1.000 seguidores en un encuentro declarado de «alto riesgo» JUANJO GONZÁLEZ Jueves, 7 diciembre 2017, 07:30

La tranquilidad reina en el Villarreal. Y es que después de la tempestad siempre llega la calma, dicen. Eso deben pensar en el club castellonense, donde hasta hace unas semanas la posibilidad de quedar apeados en la fase de grupos de la Liga Europa era bastante real. La victoria, in extremis, en la complicada cancha del Astaná, se ha convertido en el mejor antídoto para el equipo de Javi Calleja, que por primera vez en los últimos años no sufrirá en la sexta jornada, sabedor de que pase lo que pase será primero de grupo.

Con los deberes hechos, los amarillos tratan de mentalizarse para continuar con la buena dinámica continental. Una tarea complicada teniendo a un Barcelona intratable a la vuelta de la esquina. Por eso la idea de Calleja es «dar descanso a algunos jugadores y meter muchos cambios». El que fuera técnico del segundo equipo ha reiterado su confianza «en la cantera» y ha adelantado que jugarán «varios futbolistas del filial». Una declaración de intenciones antes de la importante cita liguera del domingo que no supone una sorpresa para nadie, pues el madrileño ha confiado en jugadores como Ramiro Guerra o Daniel Raba desde su llegada al banquillo. No será menos con un Maccabi que llega acompañado por más de 1.000 seguidores para un encuentro que ha sido declarado de «alto riesgo» y en el que se espera un ambiente tenso, a pesar de no haber ya nada en juego.

Los israelíes han anunciado que habrá movilizaciones de protesta contra la política estadounidense en las inmediaciones del Estadio de La Cerámica. Una cuestión de la que en el club de Tel Aviv se mantienen ajenos. En Castellón, los de Jordi Cruyff buscarán su primer tanto en la fase de grupos y su primera victoria ante el rival frente al que consiguieron el único punto que hasta el momento lucen en su casillero. Entonces Calleja se estrenaba con el cuadro amarillo tras unos pocos días de entrenamiento y el objetivo era encontrar un estilo de juego.

Sin los recién renovados Mariano Barbosa o Rodrigo en el once, ni jugadores consolidados como Bakambu, Jaume Costa o Mario Gaspar, uno de los grandes atractivos volverá a estar bajo palos. Se espera que, de nuevo, vuelva a ponerse los guantes Sergio Asenjo, como ya hiciera en el duelo de Copa frente a la Ponferradina. También será el momento perfecto para muchos canteranos, que tendrán la ocasión de disfrutar de un encuentro de Liga Europa.

Alineaciones posibles:

Villarreal: Asenjo, Rukavina, Pau, Genís, Adrián Marín, Raba, Ramigo Guerra, Trigueros, Fornals, Mario González y Poveda.

Maccabi de Tel Aviv: Rajkovic, Yeini, Tibi, Ben Haim, Davidzada, Battocchio, Peretz, Rikan, Micha, Schoenfeld y Kjartansson.

Árbitro: Mads-Kristoffer Kristoffersen (Dinamarca).

Estadio y horario: Estadio de La Cerámica. 19:00 h. (beIN Sports).