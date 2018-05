Final Los capitanes atléticos piden «corazón» pero también «cabeza» Gabi y Godín, durante la rueda de prensa previa a la final de la Europa League. / Efe Tanto Gabi como Godín recuerdan que llevan «siete años de una manera similar con una manera de trabajar que ha creado el míster que ha dado resultados muy grandes» RODRIGO ERRASTI Enviado especial a Lyon Martes, 15 mayo 2018, 19:16

Gabi y Diego Godín, dos de los supervivientes del once de Bucarest, el primer gran triunfo de la 'era Simeone', se presentaron en la sala de prensa junto a su entrenador. Ambos quisieron recordar que el pasado no cuenta para afrontar una final, que la experiencia puede tener su importancia pero que hay otros muchos factores. Eso sí, reconocieron el continuo crecimiento del equipo desde 2012, con dos finales de Champions alcanzadas. «Hace muchos años de eso. Este es un grupo que ha crecido permanentemente y manteniendo una regularidad, que nos ha llevado a los jugadores a mejorar individualmente. Todos los partidos y finales son diferentes, haber jugado antes no te sirve para ganarlas sin jugar, importa la cabeza, el corazón y las piernas, así que habrá que estar preparados para los obstáculos que se vayan presentando y hacer el mejor partido posible», recordó Godín. En la misma línea se expresó Gabi, que recordó la importancia de no variar nada por ser una final. «Debemos jugar de la misma manera, hay pocos privilegiados que pueden jugar este tipo de partidos, con la cabeza, con el corazón y con lo que nos dé para ganar, que es lo único que importa».

El ambiente entre aficiones en una ciudad como Lyon que apoyará al Atlético por su mala relación con el Marsella no debe tener protagonismo para los capitanes y sí el nivel de su rival. «Sabemos lo que ha rodeado este partido extrafutbolísticamente. Ojalá salga todo bien y sea una fiesta, nosotros nos dedicamos a jugar, ojala que sólo se hable de fútbol, que la gente del Atlético se lo pase bien y que no haya ninguna dificultad para ellos y nosotros centrarnos en lo futbolístico, que es lo importante», deseó el central uruguayo.

Y es que no ocultaron que ya han trabajado cómo combatir las fortalezas del Olympique. «Les hemos visto, tienen jugadores desequilibrantes de mitad de cancha hacia adelante, tienen un juego vertical, intenso y con buenos jugadores por banda que hacen la diferencia. Dependerá de nuestro trabajo colectivo, nos basamos en eso, tanto en lo defensivo como en ataque intentar lastimarlos a porque tenemos jugadores para ello», apuntó Godín mientras que Gabi insistió en «el gran trabajo que hay detrás de este equipo, llevamos siete años de una manera similar con una manera de trabajar que ha creado el míster que ha dado resultados muy grandes (sin citar). Jugadores que no tenían nombre han crecido, todos hemos crecido y el club ha crecido. Nuestra manera de trabajar se ha convertido en una referencia para muchos en Europa y esperemos seguir con este nivel mucho tiempo».

Gabi, al igual que sus compañeros en días anteriores, no quiso incidir mucho en el nombre de Griezmann. «Llevamos todo el año hablando de él. Físicamente lo veo muy bien, para él es importante ganar un título porque con su calidad es lo que necesita y lo único que le importa. Ojalá no sea su última final porque le necesitamos y sabe que todos queremos que siga aquí», e insistió en que su equipo se caracterizamos «por la estabilidad y la regularidad todo el partido, somos de los que mejor sabemos sufrir, lo hemos demostrado en finales y en partidos importantes, nuestra fuerza es esa y seguro que nos hará sacar el partido adelante».