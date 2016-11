De cabeza a los cruces

El Athletic afronta este jueves en San Mamés un duelo decisivo contra el Sassuolo, para dejar encarrilada su clasificación para los diecesisavos de final de la Europa League e incluso para certificar el pasaporte de forma matemática en el caso de que una victoria ante el equipo italiano esté acompañado de otra del Genk en su estadio frente al Rapid de Viena. Con ansias de venganza tras el 3-0 encajado hace dos meses en terreno del Sassuolo, al Athletic se le presenta una oportunidad inmejorable para dar el golpe definitivo a los transalpinos, que atraviesan muy mal momento, con cuatro derrotas consecutivas en la Serie A, y acuden a La Catedral con bajas muy importantes, incluida la de su estrella, Domenico Berardi, lo que otorga aún mayor favoritismo al conjunto de Ernesto Valverde.

En un igualadísimo grupo, con los cuatro equipos en un punto y el Athletic segundo igualado con el líder Genk y con uno más que el Sassuolo, que cierra la tabla, el choque contra los italianos es de vital importancia para el equipo vasco. También para el Sassuolo, pero el Athletic se encuentra bastante más exigido y, con el apoyo de su afición, está obligado a dar, si no un paso definitivo a las eliminatorias, sí a dejar práctivamente sentenciado el pase. Frente al bajón deportivo del Sassuolo, el Athletic, pese a su irregularidad, se encuentra pletórico de moral después del último triunfo liguero frente al Villarreal y dispone de un poderoso ataque que es aún más temible frente a una de las defensas más goleadas de la liga italiana.

Con Aduriz de ariete, Williams en la banda derecha y Raúl García en la mediapunta, el Athletic parece estar preparado para solventar con éxito la noche europea, aunque teme «el ADN competitivo» de los italianos, como se encargó de advertir este miércoles Valverde. También se espera en el once a la dupla formada por San José y Beñat en el medio campo, por lo que el momento parece propicio para que el Athletic imponga su superioridad frente a este adversario que le goleó en Reggio Emilia en la primera jornada de la competición continental y que podría quedar ya sentenciado en San Mamés. «El Sassuolo tiene argumentos, no para que estemos preocupados, pero sí dispuestos a una dura pelea. Allí les dominamos y nos ganaron 3-0. Cuando llegaron nos hicieron daño», avisó el técnico del Athletic, reclamando a sus jugadores mayor atención defensiva.

De menos a más en esta fase de grupos de la Liga Europa, el Athletic se tomó el desquite ante el Sassuolo y selló su clasificación a dieciseisavos de final con justicia, pero más sufrimiento del que debería. Comenzaron con nervios los bilbaínos, que encajaron un gol de chiste en propia meta de Balenziaga, pero superaron el golpe con grandeza y gracias al acierto de dos jugadores magníficos y determinantes como Raúl García y Aduriz, tanto monta, monta tanto. De sendos cabezazos, a la salida de dos córners botados por Beñat, dieron la vuelta al choque jugado en San Mamés. Luego marcó Lekue, tras peinar con la testa el ariete internacional español, pero un desajuste permitió a Ragusa acortar diferencias y poner el duelo en el alambre hasta el final. En la sexta jornada, prevista para el 8 de diciembre, el duelo en feudo del Rapid de Viena ya no será determinante.

Tres semanas después del histórico repóquer de Aduriz ante el Genk, que permitió al donostiarra superar la marca de cuatro tantos en un partido de la Europa League que estaba en posesión del colombiano Falcao y del uruguayo Cavani, el Athletic se la prometía muy feliz frente al Sassuolo. Deseaban los leones tomarse cumplida revancha del 3-0 sufrido en Italia frente a un adversario de medio pelo que lucha por la permanencia en la Serie A y sirve para que crezcan y evolucionen jóvenes valores cedidos por los grandes. Sin embargo, el Athletic se pegó un tiro en el pie al inicio que le complicó la noche. Fue una jugada de chiste, impropia de la élite, un cúmulo de desgracias. Laporte no controló un sencillo balón que terminó en los dominios de Ragusa, cuyo centro-chut centro no parecía complicado para Herrerín. Pero el meta vasco no estuvo acertado al atrapar el cuero y a continuación, en su intento por despejar el esférico, Balenziaga lo mandó al fondo de su portería de forma inexplicable. Puro despropósito.

Por fortuna no se vinierion abajo los bilbaínos tras esa acción y reaccionaron rápido y bien. Encerraron al combinado de Eusebio di Francesco, encantado de poder visitar un estadio que comparó un hotel de cinco estrellas, comenzaron a lanzar saques de esquina e igualaron enseguida. La puso Beñat, que volvió al once después de su lesión, aunque Fran Rico lo estaba haciendo bien, y apareció Raúl García. El navarro vale su peso en oro. Por lo que trabaja, por lo que juega, por lo que asiste y por lo que marca. Un líder, un ejemplo para los jóvenes. Se elevó y la picó junto al palo. Luego vería una amarilla por un agarrón que le impedirá jugar la última jornada de esta fase de grupos.

La segunda mitad comenzó con bastante descontrol, en plan correcalles. No había quien sujetase el centro del campo y eso era un riesgo para los locales, ya que son superiores y no les convenía el ida y vuelta. Menos mal que a poco más de media hora para el final llegó el enésimo córner y el acierto de Aduriz, extraordinario en esta competición. La puso Beñat, que tiene un guante en su pie, peinó Yeray y remató el guipuzcoano. Un gol del Athletic de los de toda la vida. Herrerín, el tercer portero del Athletic este curso, se redimió de su error en el primer gol al salir valiente y abortar un remate a bocajarro de Defrel. Menos atinado estuvo al despejar con el pie un balón a la espalda de los centrales que, tras el rechazo, acabó en golazo de Ragusa. Esta competición está peleada con la tranquilidad. Pero Raúl García supo jugar con el tiempo y con los nervios de los rivales al final.