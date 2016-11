En directo, desde San Mamés

Como colista de su grupo en la Liga Europa después de dos derrotas y una sola victoria, el Athletic está contra las cuerdas y este jueves recibe al Genk con la obligación de derrotar al conjunto belga para no quedar prácticamente eliminado de la competición. Tras caer a domicilio ante el Sassuolo (3-0) y el propio Genk (2-0), el Athletic se agarra a San Mamés para continuar vivo en el continente y tener opciones de alcanzar los dieciseisavos en las dos últimas jornadas. En un partido calificado de «alto riesgo» por parte de la Comisión Antiviolencia tras los informes recibidos sobre el desplazamiento de aficionados belgas a Bilbao, también se espera que el estadio del Athletic sea una olla a presión para recibir a un Genk que lidera el grupo, con dos puntos de ventaja sobre el Rapid de Viena y el Sassuolo y que en su terreno ya explotó sus virtudes frente al equipo de Ernesto Valverde.

«Esperamos que el público apriete, aunque estará en función de como esté el equipo. Es el equipo el que tiene que animar al público, y generalmente suele hacerlo. Sabemos que la gente vendrá mentalizada para animar, pero es el equipo el que debe propiciarlo», reconoció este miércoles el técnico del Athletic, que ha insistido mucho a su equipo no sólo en «atacar bien y de manera ordenada», sino en tener máxima concentración defensiva para evitar un gol tempranero en contra, como habitualmente está ocurriendo esta campaña. «Es algo que comentamos en el vestuario, porque nos esta penalizando mucho. En ochos de los doce partidos de esta temporada el rival se ha puesto por delante en el marcador y tenemos que dar un plus en el inicio de los partidos», reclamó Valverde, que no puede negar que el encuentro ante los belgas es «decisivo».

Con un solo gol a favor en tres partidos europeos, a pesar de los problemas físicos en el centro del campo, una de las grandes noticias para el Athletic es el regreso de Aduriz, después de haberse recuperado de su esguince de tobillo y reaparecido el fin de semana ante Osasuna. El conjunto vasco necesita el gol del delantero guipuzcoano para superar al Genk, que también tiene mucho peligro en ataque con la velocidad de sus atacantes. «Entiendo que de inicio se protegerán un poco, como ya hicieron allí (en Bélgica), cuando estaban por delante en el marcador. Ellos juegan para adelante y creo que en San Mamés también pueden plantear eso, porque tienen jugadores muy rápidos y en el medio campo acostumbrados a tener el balón», advirtió Valverde.