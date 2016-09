El Celta se hace grande en Europa

Balaídos volverá a albergar este jueves (19.00 horas) un encuentro de Europa tras casi una década. Nueve años y cinco meses después de su enfrentamiento ante el Wender Bremen en el año 2007, los gallegos retornan a la Europa League como locales, en esta ocasión frente al Panathinaikos en un choque inédito. Llega el Celta a esteduelo sin las dudas del inicio de campaña. Tras dos victorias seguidas en Liga y con un esquema mucho más definido por parte de Berizzo, el cuadro vigués quiere seguir entonándose en Europa a costa de un club griego que no vive sus mejores años. Quedaron atrás para los helenos sus temporadas mágicas por el Viejo Continente, donde eran temidos como equipo y por su afición.

Ahora los griegos son un grupo de jugadores menos uniformado, donde la calidad la atesoran dos hombres de arriba: Rinaldi y Berg. Su base es una telaraña en el centro del campo muy difícil de superar. A este entramado defensivo deberá hacer frente el Celta si quiere aspirar a pasar de ronda y hacerlo como primero de grupo para evitar sorpresas desagradables en el cruce posterior en los dieciseisavos de final. Ahora que las aguas están calmadas en una entidad que se veía en Segunda más pronto que tarde: «El objetivo está claro: no bajar de categoría"», fue lo que dijo Berizzo tras la segunda jornada de Liga, haciendo saltar las alarmas entre la afición viguesa.

Los seguidores gallegos dos semanas después ya no sufren tanto y viven el fútbol con mayor disfrute. Sus jugadores han aprendido la lección y es Eurocopa la que ahora examina a este Celta que aspira a repetir gestas de antaño. Para conseguirlo Balaídos debe ser un fortín. «En Europa hay que ganar siempre en casa», afirmó en la previa Rossi.

Alineaciones probables:

Celta: Sergio Álvarez; Mallo, Fontás, David Costas, Jonny; Macerlo Díaz, Radoja, Pablo Hernándezz, Sisto; Naranjo y Orellana

Panathinaikos: Steele; Chouchoumis, Samba, Moledo, Ivanov; Leto, Zeca, Lod, Ledesma; Rinaldi y Berg.

Árbitro: Luca Banti (Italia).

Hora: 19.00 horas. (TV: beIN Sports)

En la vuelta de Balaídos a una competición europea casi diez años después, el Celta arrancó una victoria importante ante un Panathinaikos que pensó más en cosechar un empate que en los tres puntos. A ello se sumaron los errores arbitrales que no ayudaron a ver un gran espectáculo. El 2-0 en el marcador final ejemplifica a la perfección lo que fue el choque, en el que ambos equipos parecían más preocupados en sus compromisos ligueros del fin de semana que en dar un paso de gigante con una victoria en la liguilla de la Europa League.

Lo comentó Berizzo en la previa al encuentro frente a los Panathinaikos: «Habrá rotaciones, pero no masivas». Era la clave que quería dar el entrenador italoargentino a la hora de encarar el choque europeo. Porque es consciente de la necesidad de ir avanzando poco a poco en Europa, aunque la realidad del club se juega en la Liga española. De ahí que ante los helenos el encuentro se planteara desde la calma y no desde la batalla. Solo el cuadro gallego tenía las ideas claras y elaboraba alguna que otra jugada combinada aunque sin llegar a dar un susto importante a Steele, muy seguro gracias al entramado defensivo de sus compañeros. Tras una primera parte sin historia, lo importante llegaría en la segunda.

Sin peligro en las áreas y con poco espectáculo, el graderío de Balaídos ofrecía un inquietante runrún al que no eran ajenos los futbolistas sobre el terreno de juego. A ello se le añadió un penalti claro de Cabral sobre Ibarbo que el colegiado no vio para fortuna del cuadro celeste. Un empujón del defensa gallego pudo haber decantado el reestreno del Celta en Europa como local de parte griega. Por fortuna, el árbitro italiano Luca Banti se hipnotizó del sinsabor en el duelo hispanogriego y prefirió ser un actor secundario más, sin mayor protagonismo con el silbato. Así lo demostró diez minutos después al no señalar una caída de Guidetti esta vez en el área helena, también muy clara. Pero el delantero sueco del Celta, primero, y Wass, tres minutos después, decantaron a falta de cuatro minutos el duelo para los gallegos tras cerca de 90 minutos soporíferos. Con la grada de Balaídos entonando su famosa ‘Riantxeira’ como en los viejos tiempos de gloria europea, el Celta dio un paso de gigante hacia la clasificación a los dieciseisavos.