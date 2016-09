Beñat reconduce al Athletic por Europa

Hace un mes, cuando salió la bola del Rapid de Viena en el sorteo de la fase de grupos de la Europa League, seguro que a Ernesto Valverde le vino a la cabeza su doble visita a Viena como entrenador del Athletic. No fueron dos encuentros ante el Austria, fue sólo uno que se suspendió inicialmente por la nieve, para decepción de cinco mil aficionados rojiblancos desplazados, pero aquella eliminatoria de dieciseisavos en 2005 empezó a desgastarle tanto que una derrota en San Mamés le animó a no seguir como técnico rojiblanco. Fue hace más de una década y es un episodio que no agrada al existoso técnico rojiblanco, que se sentía por entonces constantemente cuestionado por la directiva de Fernando Lamikiz, que siempre le vio como un hombre de confianza de Andoni Zubizarreta, director deportivo elegido por Javier Uría, que falleció siendo presidente, y al que se había despedido meses atrás.

El inesperado 1-2 en San Mamés cuando el equipo venía de ganar en el Bernabéu por 0-2, estaba a un paso de una final de Copa y en puestos europeos después de que en su primera campaña lograse meter quinto al equipo, aireó la decisión de la directiva de que no tenía intención de prolongar el contrato del técnico. Se le ofreció renovar a la baja, casi por compromiso, y con ánimo claro de que rechazase la oferta. Caer ante un equipo de la liga austriaca fue el pretexto para vender que se necesitaba un nuevo nombre para el proyecto. Se fracasó en todos los nombres posteriores (Mendilibar, Clemente, Sarriugarte y Mané) al punto que Lamikiz tuvo que dimitir.

Aquella extraña decisión parecía complicar un posible regreso de 'Txingurri', que finalmente llegó para suplir al 'Loco' Bielsa y su poderoso efecto. Valverde es ahora uno de los entrenadores más prestigiosos de Europa, tiene currículum y títulos a la espalda e incluso logró una Supercopa ante el Barcelona después de una campaña en la que jugó Champions y una final de Copa del Rey. Ahora el equipo, que suma cuatro triunfos consecutivos en Liga, recibe al Rapid, tercero en su Liga y que suma tres puntos de su victoria ante el Genk, en estado de necesidad ya que cayó goleado ante el Sassuolo en su debut en la fase de grupos.

Habrá algunos cambios en el equipo, posiblemente uno por línea. Iago Herrerín será esta vez el que esté en la portería; Etxeita podría ocupar el sitio que ocupó Yeray con acierto ante el Sevilla para frenar a Schaub y Joelinton mientras que Sabin Merino podría entrar por Susaeta tener su opción junto a Aduriz, que de marcar se convertiría en el máximo goleador europeo de la historia del club vizcaíno. Quizá minutos antes de arrancar el duelo a muchos aficionados les volverá a la cabeza aquel episodio que provocó dos años de sufrimiento por un posible descenso. Ahora, nadie vive esos agobios y el sueño de la caseta es la Europa League, después de que la pasada campaña muchos lo viesen casi tan posible como en 2012.

Alineaciones probables:

Athletic Club: Iago Herrerín; De Marcos, Etxeita, Laporte, Balenziaga; San José, Beñat; Williams, Raúl García, Susaeta; y Aduriz.

Rapid: Strebinger; Pavelic, Schösswendter, Dibon, Schrammel; Mocinic, Grehovac; Schaub, Schwab, Traustason; y Joelinton.

Árbitro: Tony Chapron (Francia).

Campo: San Mamés.

Hora: 21:05

TV: BeIN Sports