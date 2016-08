Athletic, Celta y Villarreal, en grupos asequibles

Villarreal, Celta de Vigo y Athletic de Bilbao ya conocen sus rivales para la fase de grupos de la Europa League después del sorteo celebrado en Mónaco. El que menos suerte ha tenido ha sido el Celta, en su retorno a las competiciones europeas, ya que se enfrentará a tres equipos con tradición como el Ajax, el Standard de Lieja y el Panathinaikos. "Queremos disfrutar en nuestro regreso. Encierra dificultad, pero tenemos entusiasmo para vencer", ha reconocido Eduardo Berizzo tras conocer el sorteo. El rival más duro será el Ajax, que viene de caer ante el Rostov en la previa de la Champions y ha empezado mal la liga, mientras que el equipo belga ha perdido a varias de sus figuras y no debería plantear mucha oposición al equipo de Berizzo. El otro equipo del grupo es el Panathinaikos, muy lejos del equipo que fue, pero siempre peligroso, sobre todo en su estadio. "Integramos un grupo fuerte, vamos a enfrentarnos a rivales acostumbrados a competición europea, con mucha tradición. Pero intentaremos ganarles", sentenció el técnico del Celta.

Mientras, el Villarreal espera hacer un buen papel en la segunda competición más importante del continente europeo tras su eliminación de la Copa de Europa ante el Mónaco. El 'submarino amarillo' ha quedado encuadrado en el grupo L, con el Steaua de Bucarest, que también viene de caer en la fase previa de la Champions ante el Manchester City, el Zúrich, que debería jugarse el segundo puesto del grupo con el equipo rumano, y el desconocido Osmanlispor, un equipo turco que debuta en la competición. "Nuestra idea es pasar como primeros de grupo. Somos los cabeza de serie pero hay que afrontarlo como lo que es. Tenemos que ser fuertes aquí e intentar ganar fuera", confesó Fran Escribá tras conocer la suerte que les había deparado el sorteo.

Por su parte, el conjunto de Ernesto Valverde, deberá medirse al Gent, al Rapid de Viena y al Sassuolo italiano. A pesar de ello, el conjunto bilbaíno es el claro favorito del grupo F. El técnico del Athletic reconoció tras conocer el sorteo que "lo mejor de todo es que no son viajes muy lejos", pero se mostró cauto ante los rivales porque "hay de todo". "El rival que podemos pensar que no queríamos es el Sassuolo, que hizo 61 puntos en Liga italiana, quedó sexto el año pasado y quedó por encima del Lazio y Milan. Los otros equipos igual, el Genk viene de la liga belga que es muy física y el Rapid de Viena también será complicado, pero nuestro objetivo es pasar", afirmó Valverde.

Así han quedado los grupos

Grupo A: Manchester United (ING), Fenerbahçe (TUR), Feyenoord (HOL), Zorya (UCR).

Grupo B: Olympiacos (GRE), Apoel (CYP), Young Boys (SUI), Astana (KAZ).

Grupo C: Anderlecht (BEL), Saint-Ettiene (FRA), Mainz (ALE), Qäbälä (AZE).

Grupo D: Zenit (RUS), Az Alkmaar (HOL), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Dundalk (IRL).

Grupo E: Viktoria Plzen (RCH), Roma (ITA), Austria de Viena (AUT), Astra (RUM).

Grupo F: Athletic (ESP), Genk (BEL), Rapid de Viena (AUT), Sassuolo (ITA)

Grupo G: Ajax (HOL), Standard de Lieja (BEL), Celta (ESP), Panathinaikos (GRE).

Grupo H: Shaktar Donetsk (UCR), Braga (POR), Gent (BEL), Konyaspor (TUR).

Grupo I: Schalke 04 (ALE), Salzburgo (AUT), Krasnodar (RUS), Niza (FRA).

Grupo J: Fiorentina (ITA), PAOK (GRE), Liberec (RCH), Qarabag (AZE).

Grupo K: Inter de Milán (ITA), Sparta de Praga (RCH), Southampton (GBR), H.Beer-Sheva(ISR).

Grupo L: Villarreal (ESP), Steaua de Bucarest (RUM), Zurich (SUI), Osmanlispor (TUR).

