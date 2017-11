Jornada 5 Valverde: «Messi tiene mucha acumulación de partidos» Valverde sigue el choque ante la Juventus. / Massimo Pinca (Reuters) «¿Si fue pactado? Eso es cosa de orden interno», señala el técnico del Barça al ser cuestionado por la suplencia de inicio del rosarino COLPISA Miércoles, 22 noviembre 2017, 23:57

La suplencia de Messi centró la atención durante buena parte del choque que midió este miércoles al Barça con la Juventus, correspondiente a la quinta jornada del Grupo D de la Liga de Campeones, puesto que no es habitual ver al rosarino sentado en el banquillo. La razón obedeció, como no podía ser de otro modo, a un deseo de Ernesto Valverde de conceder el descanso que hasta ahora no había podido dar al crack, teniendo en cuenta que el empate le bastaba al cuadro azulgrana para certificar su pase a octavos como primero de grupo, como acabó sucediendo. «Messi tiene mucha acumulación de partidos y como todos tiene muchas cargas. Él siente una gran responsabilidad con el club y el equipo. Alguna vez tenía que descansar. Hay jugadores que llevan muchos minutos, como también Jordi Alba. Pensábamos que el partido iba a ser cerrado al principio y que se podía abrir después, y pensamos que le podía venir bien jugar la segunda parte», señaló el técnico ante los micrófonos de BeIN Sports. «¿Si fue pactado? Eso es cosa de orden interno», agregó.

Se marchó Valverde con «buenas» sensaciones del duelo ante el equipo bianconero ya que, dijo, sus jugadores se condujeron «con personalidad». Reconoció las dificultades que les planteó la Vecchia Signora pero valoró la labor de sus futbolistas para hacerles frente. «Ellos en casa aprietan mucho y hubo momentos en los que dominamos, aunque al final, al tener que jugársela, nos apretaron. Volvemos a casa contentos», precisó.

Tuvo palabras de alabanza para Ter Stegen, providencial de nuevo con una gran intervención a disparo de Dybala en el descuento. «Está en un gran momento y no tuvo mucho trabajo, pero sí que hizo una parada decisiva al final», admitió.

Solidez y solidaridad

Subrayó que su escuadra dio una «sensación de solidez y solidaridad en todo momento», dentro de «las dificultades que tienen y se encuentran todos los equipos». «Todos queremos atacar, pero también defender», señaló antes de asumir que a sus futbolistas les «costó generar ocasiones» en el Juventus Stadium.

Y concluyó con un mensaje de ánimo para el técnico del Sevilla, Eduardo ‘Toto’ Berizzo, que lucha contra un cáncer de próstata. «Tengo afinidad en muchas cosas y hablo mucho con él. Le mando mucha fuerza a nivel personal y a nivel grupal», manifestó.