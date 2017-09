Liga de Campeones | Fase de grupos Neymar y Cavani compartirán la responsabilidad de lanzar los penaltis Cavani y Neymar atienden las indicaciones de Emery. / Frack Fife (Afp) La tensión entre el brasileño y el uruguayo explotó durante el partido ante el Lyon COLPISA / AFP PARÍS Martes, 26 septiembre 2017, 18:35

El entrenador del París Saint-Germain, el español Unai Emery, ha afirmado este martes en rueda de prensa, un día antes del partido de Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich, que quiere que el uruguayo Edinson Cavani y el brasileño Neymar compartan la responsabilidad de lanzar los penaltis.

¿Si el árbitro del partido del miércoles en el Parque de los Príncipes de París pita un penalti, quién lo lanzaría?, se le preguntó al técnico vasco. "Voy a decir cómo lo siento y cómo se lo he dicho a los jugadores. Hay muchos jugadores que están preparados para lanzar los penaltis aquí, y muchos jugadores que quieren lanzar. Después, aquellos que tienen la responsabilidad de estar más preparados para lanzar son Cavani y Neymar. Yo quiero que los dos tengan esta responsabilidad y que haya muchos penaltis para que marquen el mayor número posible", dijo el técnico.

Neymar quería convertirse en el primer tirador de penaltis, en detrimento de Cavani, en el club desde 2013. Pero el uruguayo no estaba de acuerdo y la diferencia de opiniones explotó hace poco más de una semana ante el Lyon, cuando discutieron en el terreno por tirar faltas y penaltis. Luego habrían estado cerca presuntamente de llegar a las manos en el vestuario, según diversas fuentes.

Filtraciones

El capitán del PSG, Thiago Silva, lamentó que alguien informara a los medios de comunicación del presunto altercado en los vestuarios, pero Emery afirma que no le preocupa quién filtró la información. "No pierdo energía en saber cómo sale la información, hemos hablado el año pasado y este año de trabajar para hacer un equipo muy fuerte en el interior, sin que se filtren al exterior cosas que no queremos. Pero estoy tranquilo porque sé que el equipo es fuerte, que el grupo está unido. Respecto a las pequeñas cosas que puedan salir, que puedan hacer mal al equipo, vamos a trabajar para arreglarlo", indicó Emery.

El técnico es consciente de que el hecho de que el PSG haya invertido más de 400 millones de euros en Neymar y Kylian Mbappé va a poner al equipo francés en el centro del interés de la Champions. "El club ha dado un paso importante para competir con los mejores equipos. Ahora, deportivamente, tenemos más enemigos, ya que ven que nuestro equipo es serio con los jugadores comprados en años precedentes y esta temporada, y hemos dado un paso para estar entre los que pueden ganar", señaló.

"Es un proceso y como consecuencia, para los otros equipos, somos ahora un enemigo deportivo. Es por eso que hablan más de nuestro equipo. Cuando hablan mucho, cuando escuchas mucho, puedes escuchar lo que es verdad o lo que no es verdad, muchas cosas. Pero es bueno que se hable mucho del PSSG, y eso es porque el PSG está entre los mejores equipos de Europa y del mundo", concluyó.