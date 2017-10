Fase de grupos | Jornada 3 La 'bestia negra' de un Tottenham sin «idiota» Cristiano Ronaldo. / Efe El Real Madrid se juega este martes el liderato en la Champions ante los Spurs de Pochettino en el Bernabéu IGNACIO TYLKO Madrid Martes, 17 octubre 2017, 09:56

«Si no hay un idiota al que expulsen tan rápido, tendrán grandes opciones». Así se sinceró el gigante Peter Crouch, veterano delantero inglés que a sus 36 años aún rinde en el Stoke, cuando el pasado 24 de agosto supo que su querido Tottenham se mediría al Real Madrid en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Aún mantiene bien grabadas en su memoria esas dos entradas a destiempo sobre Sergio Ramos y Marcelo que en el choque de ida de cuartos de final de la Champions 2010-11 le costó ser expulsado por el alemán Felix Brych en apenas 15 minutos de juego.

Esas dos infracciones con los pies por delante fueron claves para que los Spurs de Harry Redknapp sucumbieran por un inapelable 4-0, con dos goles del más tarde jugador del Tottenham Emmanuel Adebayor, otro de Ángel Di María y el cuarto de Cristiano cuando ya terminaba el duelo. Ronaldo también marcó el único gol de la vuelta en el viejo White Hart Lane, con lo que el combinado de José Mourinho completó una ‘manita’ en el global ante un rival en el que militaban Gareth Bale y Luka Modric, ambos figuras actuales en el Real Madrid, aunque el delantero de Cardiff aún sigue lesionado y sin fecha prevista para su regreso.

«Pasé cuatro años maravillosos en Londres y significa mucho para mí enfrentarme por primera vez al Tottenham en competición europea y ver a mis antiguos compañeros», ha declarado en los medios oficiales del club el internacional croata, titular en los blancos tras descansar en Getafe. Ambos llegan a este duelo de reencuentros empatados a todo tras ganar sus dos primeros choques del grupo H, con seis goles a favor y sólo uno en contra, por lo que se juegan el liderato y escapar de forma casi definitiva del Dortmund, tercero en discordia.

Igualdad sólo aparente, ya que la historia refleja que el equipo español es una ‘bestia negra’ para los londinenses. El Madrid les ha ganado a los Spurs tres de los cuatro encuentros anteriores, empatando el otro. Y el Tottenham ha sido incapaz de marcarle un gol en 360 minutos. La otra eliminatoria entre ambos se produjo en los cuartos de la Copa de la UEFA 84-85, cuando un gol en propia meta de Steve Perryman en Londres decidió el cruce de un torneo que acabarían conquistando los blancos.

«Es la primera final», resumió en la víspera Zinedine Zidane, que el pasado sábado salió victorioso en Getafe de su partido cien en el banquillo del campeón y no conoce la derrota europea en casa. De hecho, el empate a dos frente al Dortmund en la sexta jornada de la pasada campaña es la única ocasión en la que el Madrid no ha ganado en casa en Europa en sus últimos 13 choques. Zizou, el técnico al que mejor le funcionan las rotaciones, reclutará para el once a Varane, Casemiro, Modric e Isco, que no fueron de la partida en el Coliseum.

El malagueño mantiene su progresión geométrica y cada vez se le pregunta más si se ve entre los favoritos para el podio de un Balón de Oro que, a su juicio, ganará CR7 «sí o sí». «Yo no pongo notas pero es un jugador que me encanta porque siempre es creativo y lo intenta; ese tipo de futbolistas siempre tienen éxito», dijo Zizou sobre el jugador de moda. No avanzó si será titular Keylor Navas, aunque el lunes se ejercitó bien y está recuperado de los problemas musculares sufridos con la selección de Costa Rica. Siguen de baja Carvajal, Kovacic y el referido Bale.

«Enorme desafío»

Enorme examen para el grupo bien entrenado por el argentino Mauricio Pochettino, técnico muy del gusto de Florentino Pérez que ya ha sonado varias veces para el Madrid y del que se dice que podría suceder a su admirado Zidane llegado el día. Se presentan los británicos sin el sancionado Dele Alli y los lesionados Lamela, Danny Rose y Wanyama. Sí viajó el riojano Fernando Llorente, que ha marcado ocho goles en sus 22 partidos ante el Madrid y no ha perdido en sus cuatro ultimos choques ante los blancos, con la Juventus y el Sevilla, pero que no disfruta de la regularidad deseada en Londres tras fracturarse el brazo este verano. También destaca en esa plantilla otro viejo conocido de la afición española como el defensa belga Toby Alderweireld, campeón de Liga con el Atlético en 2014.

Atractivo duelo de artilleros entre el delantero inglés Harry Kane y el astro luso Cristiano Ronaldo. Kane encabeza la lista de los goleadores en esta Champions con cinco tantos, sólo uno más que el luso y el delantero francés del Sevilla, Wissam Ben Yedder. «Nos medimos a un punta muy completo, pero el Tottenham es mucho más que Kane», advierte Zidane al preguntarle por un jugador que ha marcado 15 goles en los últimos once partidos entre su club y la selección y está entre los 30 nominados al Balón de Oro. Los Spurs suman nueve partidos sin perder desde el 1-2 ante el Chelsea en Wembley y marchan terceros en la Premier, superados por el City de Guardiola y el United de Mourinho.

«Si no te enfrentas al Madrid en el Bernabéu es como que todavía no te has bautizado», destaca Pochettino, que sí jugó contra Zidane pero al que no se ha medido aún como entrenador. «Jugar en este campo siempre es emocionante y sabemos que va a ser un encuentro tremendamente complicado. Es un gran desafío para nosotros, ya que nos enfrentamos a uno de los mejores equipo que hay en el mundo», añade un técnico que al frente del Espanyol perdió los siete encuentros que disputó frente a los merengues.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Keylor Navas, Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Benzema y Cristiano Ronaldo.

Tottenham Hotspur: Lloris, Alderweireld, Davinson, Vertonghen, Aurier, Dier, Dembélé o Winks, Davies, Eriksen, Son y Kane.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Hora: 20:45 h. Santiago Bernabéu.

TV: Antena 3.