Fase de grupos | Jornada 3 El Barça, a por medio billete para los octavos de final Ernesto Valverde, técnico del Barcelona que se enfrenta a uno de sus antiguos equipos. El equipo de Valverde, que se enfrenta a su Olympiacos en el Camp Nou, dejaría encarrilado el pase en caso de victoria Barcelona Miércoles, 18 octubre 2017

El Barça busca en el Camp Nou su tercera victoria consecutiva en la Liga de Campeones ante el Olympiacos, un triunfo con el que encarrilaría la clasificación para los octavos de final tras las victorias ante Juventus (3-0) y Sporting de Portugal (0-1). El equipo de Ernesto Valverde afronta el partido fortalecido por la gran imagen que dio en la segunda parte en el Wanda Metropolitano, aunque el empate ante el Atlético (1-1) interrumpió su cadena de siete encuentros ganados en el inicio de Liga.

«Para nosotros es la Champions. No pensamos en función del resto de marcadores. Solo pensamos en nosotros. Si ganamos llegaremos a los nueve puntos y afrontaríamos el próximo partido con la ilusión de conseguir algo más. Claro que le doy importancia a ser primeros o segundos. Primero porque es un golpe de autoridad, luego porque puedes jugar contra los segundos y luego está el factor campo. La intención de todo deportista es quedar siempre primero», reconoció Valverde.

Sobre el papel, el equipo griego, que no ha puntuado todavía en Europa ante el conjunto portugués (2-3) y el italiano (2-0), parece el rival más asequible del grupo, incluso no ha comenzado bien su Liga en la que tras siete jornadas solo es quinto tras clubs más modestos como PAOK Salónica, AEK Atenas, Atromitos y Levadiakos. Pero, precisamente, es uno de esos encuentros en los que el Barça corre el riesgo de no darle la trascendencia que tiene.

Jordi Alba es baja con una sobrecarga en el adductor baja y su evolución marcará si está para jugar contra el Málaga

Puede ayudar a eso las rotaciones que debe hacer Valverde para dosificar a algunos jugadores que están completando casi todos los minutos entre su club y la selección. Messi, como siempre, comienza a entrar en las quinielas para descansar algún día, aunque ya se sabe que el argentino es de los que se recupera físicamente jugando y siendo decisivo. Es otra de sus virtudes. Nelson Semedo está apercibido de sanción, mientras que Rafinha, Dembélé y Arda son baja por lesión. A ellos se une a última hora Jordi Alba, por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha.

Cita especial para el 'Txingurri'

Aunque será más emotivo su regreso a Atenas, es un partido especial para Valverde, que dirigió al conjunto griego durante tres temporadas, divididas en dos etapas. La primera fue durante la 2008-09, en la que logró ganar la Liga y la Copa de Grecia, y la segunda, durante los cursos 2010-11 y 2011-12, que completó con dos Ligas más y una nueva Copa. «Para mí es un partido emocionante, quizá el de allí más porque el campo tiene una magia especial y lo he pasado muy bien. El equipo ha cambiado pero hay mucha gente que se mantiene y eso me hace mucha ilusión», confesó el entrenador azulgrana.

Será el regreso del Barça al Camp Nou tras el partido a puerta cerrada ante la UD Las Palmas del 1 de octubre por los incidentes que se vivieron en Catalunya, una decisión de club controvertida. El ambiente sigue caliente en lo referente a lo político y la seguridad se reforzará.

El entrenador del Olympiacos, Takis Lemonis, no podrá contar con Emenike, delantero nigeriano que arrastra molestias en el muslo y que se ha quedado fuera de la convocatoria. Sí viaja el central Alberto Botía, que jugó en la cantera azulgrana y llegó a debutar en el primer equipo con Frank Rijkaard. Es uno de los líderes del equipo griego, pero sale de una lesión y quizás no sea titular.

Alineaciones probables:

Barça: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Digne, Paulinho, Busquets, Iniesta, Deulofeu, Messi y Luis Suárez.

Olympiacos: Silvio Proto, Diogo Figueiras, Engels, Nikolaou, Koutris, Romao, Zdjelar, Odjidja-Ofoe, Marjko Marin, Fortounis y Seba.

Árbitro: William Collum (Escocia)

Hora: 20:45 h. Camp Nou

TV: beIN Sports.