Jornada 2 Azpilicueta: «El Atlético es un buen test para ver dónde podemos llegar» El internacional reconoce que el equipo madrileño «es candidato a ganar la Champions» por sus resultados precedentes en una competición a la que regresa el Chelsea. RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 26 septiembre 2017, 20:07

César Azpilicueta se ha convertido en el hombre que da la cara por el Chelsea en todas las ocasiones. El internacional español ha sido fijo con todos los entrenadores desde que llegó al Chelsea (Di Matteo, Benítez, Mourinho, Hiddink y ahora Conte), aunque entonces su fichaje en 2012 quedó ‘tapado’ por las llegadas de Hazard y Oscar. Sus actuaciones en todos los puestos de la defensa e incluso como interior diestro, donde actuó en la semifinal ante el Atlético en 2014 dando una asistencia a Fernando Torres, han venido a conformar las famosas palabras de Mourinho sobre él: «Con once Azpilicuetas ganas la Champions». Lo mismo piensa Conte, que le ha elegido como segundo capitán de la plantilla y antes del que compareció ante los medios en el Wanda Metropolitano.«Queremos ver un Chelsea valiente. Venimos a un campo complicado, con un equipo muy fuerte. Después de un año sin estar en la competición venimos con ganas de hacerlo bien. Tenemos que hacer un partido perfecto con nuestro juego para llevarnos los tres puntos», explicó antes de reconocer que «es difícil ser favorito cuando has estado un año fuera en la competición más grande de Europa. Queremos hacerlo bien. Hace cinco años fue campeón de Europa y en 2014 nos quedamos en semifinales porque el Atlético nos eliminó. Estamos en una progresión que ojalá podamos hacerlo muy bien en esta edición. Es pronto para decir que somos favoritos. Mañana es un buen test para ver dónde podemos llegar».

El defensa, que está siendo más veces central aunque también ha actuado esta campaña de carrilero, dejó claro, por contra, que ve a su rival como uno de los máximos aspirantes a ganar la ‘orejona’ en Kiev. «Por supuesto que considero al Atlético un candidato a la Champions ya que en los últimos tres años ha estado en dos finales y ha estado luchando hasta el final. Es un equipo que lleva mucho tiempo jugando juntos, con el mismo entrenador y con la misma base. No han podido firmar este verano pero lo hicieron anteriormente para prever esta situación. Van mejorando y progresando. En esta edición lo veo como uno de los posibles candidatos».

La conexión española del Chelsea, Azpilicueta-Morata, es la más letal de la Premier League. El navarro ha sido el asistente en cuatro de los seis goles del delantero. «Álvaro lo he tenido de compañero en la selección. Desde el primer momento ha intentado dar al máximo. Se ha adaptado al país, a un nuevo equipo y también a nuestro estilo de juego muy bien desde que el llegó al club. Está trabajando mucho y ha logrado la recompensa marcando goles. Está haciendo lo que sabe, que es marcar. Yo le estoy ayudando tanto dentro como fuera en todo lo que pueda», explicó.

«Que no esté Diego Costa ahí enfrente es una pequeña ventaja para nosotros»

Azpilicueta evitó compararlo con Diego Costa, al que también lanzó flores antes de desvelar que prefiere no tenerle delante en el Metropolitano. «He tenido la suerte de tener tres años en el Chelsea y también en la selección, ojalá lo sea durante mucho tiempo. Fue importante para el Chelsea. Decidió salir, inicia una nueva carrera, en la vuelta a su club. Le deseo la mayor de las suertes. Es mejor no tener a Diego Costa enfrente, es un delantero top, muy bueno. Que no esté ahí enfrente es una pequeña ventaja para nosotros», finalizó.