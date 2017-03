El PSG protesta ante la UEFA por el arbitraje sufrido en el Camp Nou

Prácticamente una semana después de caer eliminado en octavos de final de la Champions al sufrir una humillación inédita ante el Barça en el Camp Nou, el París Saint-Germain ha decidido contraatacar y elevar una queja ante la UEFA por el arbitraje del colegiado alemán de origen turco Deniz Aytekin en ese partido en el que el equipo de Luis Enrique se impuso por 6-1 al de Unai Emery y logró remontar el 4-0 sufrido tres semanas antes en el Parque de los Príncipes.

El club francés ha remitido al máximo organismo del fútbol europeo que preside el esloveno Aleksander Čeferin una carta de protesta y un vídeo que incluye todas las jugadas polémicas que, a juicio de los dirigentes galos, perjudicaron al conjunto del cuestionado técnico de Fuenterrabía. Sobre todo, existe indignación porque consideran que, con 3-1 en el marcador, Aytekin no señaló un penalti de Mascherano a Di María que reconoció el propio jugador azulgrana y, en cambio, en el minuto 90 si pitó una pena máxima a favor del Barça por un derribo a Luis Suárez que no lo era y que supuso el 5-1 justo antes de los cinco minutos de descuento

Tras el histórico partido, tanto el presidente del PSG, Al-Khelaifi, como Emery, se quejaron públicamente de Aytekin. El magnate catarí aseguró en Le Parisien que no pudo evitar pensar que «el resultado de este partido podría haber sido diferente con un arbitraje clarividente». «Según avanza la competición, hay mucho en juego y los árbitros deben saberlo. No hay espacio para el nerviosismo ni para la falta de lucidez. Todo el mundo vio el penalti a Di María que nos hubiera puesto con 3-2. Por no hablar del penalti a Suárez», añadió entre sus lamentos. «Hay cosas que no se pueden controlar como la actuación arbitral. Influyó en el resultado. Nos tenemos que ganar el respeto», denunció, por su parte, el entrenador guipuzcoano.

Precisamente con ese objetivo de ser más respetado en el futuro, ya que en ningún momento reclama el imposible de que se cambie el resultado o se repita el partido, el PSG ha elevado su queja a la UEFA. Por lo pronto, Aytekin no volverá a dirigir partido alguno en esta edición de la Champions. El Comité de Árbitros de la UEFA evaluó de forma negativa su actuación y, además, no está incluido en el grupo de élite, formado por 18 colegiados.

Opiniones en la prensa española

Tras haber consultado con especialistas y analizar los opiniones que algunos exárbitros han vertido sobre las jugadas polémicas en diferentes medios de comunicación internacionales, el PSG se siente perjudicado en una decena de acciones. Precisamente, en la documentación enviada a la UEFA se hace eco de esos juicios expresados en la prensa española.

La primera acción controvertida se produjo ya en la primera mitad, cuando un centro de Draxler golpeó en la mano de Mascherano. El argentino se había lanzado al suelo para cortar la jugada con el brazo separado del cuerpo y cubriendo un espacio. Aytekin se encontraba bastante cerca y determinó que la mano fue involuntaria. El PSG también lamenta que poco antes del descanso, con 2-0 en el marcador, Gerard Piqué no viera la segunda amarilla tras cometer otra falta sobre Cavani.

A los tres minutos de la segunda mitad, Aytekin no consideró penalti el supuesto derribo con la cabeza de Meunier a Neymar, pero sí lo indicó tras consultar con el juez de área, que estaba mucho más alejado que él de la jugada. El PSG entiende que fue más picardía de Neymar al buscar el contacto. Sin balón, con un 3-1 y fruto en ese momento de la impotencia, el propio Neymar le dio una patada a Marquinhos por detrás que le pudo costar la roja en lugar de la amarilla. El delantero brasileño, clave en la remontada con dos goles y una asistencia, pudo ser expulsado si antes hubiera visto una tarjeta por simular un penalti.

También hay quejas por estimar que Luis Suárez pudiera condicionar al árbitro al teatralizar en varias jugadas y por una mano de Piqué, a centro de Di María, que Aytekin consideró involuntaria, en este caso con un criterio acertado a juicio de la inmensa mayoría de analistas. Y quedan para los lamentos ese penalti referido a Di María que pudo costarle, además, la roja a Mascherano y el que sí pitó el trencilla tras el mínimo contacto entre Marquinhos y Luis Suárez. El PSG entiende que en lugar de penalti debió ser la segunda amarilla y consiguiente expulsión del charrúa.