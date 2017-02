Carlo Ancelotti: «No será fácil jugar contra este Nápoles»

El exentrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, consideró este viernes que "no será fácil" jugar contra el Nápoles del técnico Maurizio Sarri, al comentar el próximo duelo de los octavos de final de la Liga de Campeones entre el club blanco y el equipo italiano.

"Puedo decir que jugar contra el Real Madrid siempre es difícil, pero no será fácil jugar contra este Nápoles", afirmó Ancelotti, actual técnico del Bayern Múnich, en una entrevista publicada hoy en el diario italiano 'Corriere dello Sport'.

El italiano aseguró que el conjunto napolitano "juega muy bien" y se mostró sorprendido por su gran poder ofensivo a pesar de la lesión del delantero polaco Arkadiusz Miik.

"El Nápoles no me sorprende, lo estoy siguiendo y juega muy bien. Lo que me sorprende es que haya mantenido su extraordinaria calidad ofensiva incluso después de la lesión de su delantero centro titular Milik", dijo.

Sin embargo, los napolitanos ya recuperaron casi completamente al internacional polaco, que podría jugar algunos minutos en el partido de esta noche en al Serie A italiana (Primera División) contra el Génova.

Preguntado sobre la última goleada liguera del Nápoles, que ganó 7-1 en Bolonia, Ancelotti destacó que es algo que solo un gran equipo puede hacer.

"Un equipo que marca siete goles como visitante en el campeonato italiano tiene que ser muy bueno", aseguró.

Por lo que atañe a cuáles son los equipos favoritos para ganar la Liga de Campeones en esta temporada, Ancelotti consideró que hay "siete equipos" que pueden triunfar.

"Esta Liga de Campeones la pueden ganar siete equipos. El Real Madrid, el Bayern, el Barcelona Juventus, el Atlético, el París Saint Germain y el Manchester City", dijo.

"Hay mucho más equilibrio en esta temporada. No hay un auténtico favorito", agregó.