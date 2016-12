La Juve, el único coco para el campeón

La Juventus es el único coco con el que puede quedar emparejado este lunes el vigente campeón de Europa en los octavos de final de la máxima competición continental. Igual que el Real Madrid desea apartar de su camino al equipo italiano, el Bayern de Múnich y el PSG son los rivales a evitar por el Barcelona. Para el Atlético de Madrid, el PSG y el Manchester City serían los adversarios más complicados en el sorteo de la primera eliminatoria directa de la Champions (12:00 h. LaSexta, beIN Sports y Eurosport 1), en la que también estará el Sevilla, cuyo mayor amenaza es el Borussia Dortmund.

A pesar de haber terminado segundos de sus respectivos grupos y perder la ventaja de campo en octavos, para el Real Madrid y el Sevilla el daño es a priori menor, ya que no les podrán corresponder ni el Bayern de Múnich, ni el City ni el PSG. Dado que, como es habitual, no se podrán enfrentar entre sí equipos del mismo país ni que hayan coincidido en la fase de grupos, al fútbol español se le presenta la oportunidad de llevar a sus cuatro representantes a cuartos, a la espera de unos cruces que no se disputarán hasta el mes de febrero, con posibles regalos envenenados para los que acabaron líderes de grupo y disputarán la vuelta en casa.

Europa League Athletic, Celta y Villarreal se medirán a cabezas de serie El Manchester United y los tres españoles (Athletic, Celta y Villarreal), que acabaron segundos de sus grupos en la Europa League, son el gran peligro en el sorteo de los dieciseisavos de final que se celebra también este lunes en Nyon, a partir de las 13:00 horas. Habrá dos copas en el sorteo. Una compuesta por los campeones en la primera fase de la Europa League y los cuatro mejores terceros de grupo de la Liga de Campeones (Besiktas, Copenhague, Tottenham y Lyon), mientras que los otros dieciséis equipos clasificados estarán en la otra copa. Los tres españoles en liza no pueden quedar emparejados, pero como el Athletic, el Celta y el Villarreal quedaron segundos de sus grupos estarán todos ellos en la copa 2, con lo que tendrán como rivales a cabezas de serie. El United de José Mourinho, distanciado de la pelea por el título en la Premier, es uno de los grandes favoritos, y ganar la Europa League podría servir para romper su sequía de las últimas temporadas e incluso asegurar su pase para la Liga de Campeones.

El abanico de posibles adversarios se mueve para el Real Madrid entre el oficio y la competitividad de la Juventus, subcampeona en 2015 y actual líder de la Serie A, y la inexperiencia del Leicester, la auténtica cenicienta del bombo que aunque el sábado sorprendió en la Premier al City de Guardiola (4-2), con un triplete de Vardy, es el equipo en principio más débil de los octavofinalistas. En el Real Madrid hay en esta ocasión coincidencia absoluta. «No quiero a la Juve», ha reconocido Zinedine Zidane, que perdió ante el Real Madrid con el equipo turinés la final de 1998 y es consciente de las dificultades que entraña la 'Vecchia Signora', y no sólo por su experiencia.

El morbo de un enfrentamiento entre el Madrid y la Juventus no sólo estaría en el reencuentro con el técnico que acaba de firmar con el equipo blanco un récord de 35 partidos consecutivos invicto, sino también en Higuaín, que este domingo resultó decisivo en la remontada de los blanquinegros ante el Torino (3-1), con un doblete del goleador argentino. En el grupo de rivales de dificultad media para el Real Madrid, y también para el Sevilla, se encuentran el Arsenal, el Mónaco y el Nápoles. Pese a que el conjunto inglés de Arsène Wenger esté firmando su mejor temporada de los últimos años, y no sólo por el gran momento de Alexis Sánchez, el Arsenal, con Özil también en sus filas, sería un enemigo asequible para el defensor del título y también para el todavía campeón de la Europa League. También el Monáco, pese a la racha goleadora de Falcao, y el Nápoles de Callejón, serían adversarios propicios para madrileños y sevillanos.

También serían bienvenidos para el Barça y el Atlético los dos representantes portugueses, el Benfica y el Oporto -en principio más complicado el equipo lisboeta que el que defiende Iker Casillas-, al igual que el Bayer Leverkusen, un segundo de grupo -tras el Mónaco- que aunque está invicto en la Champions ha sumado cuatro empates en seis partidos y sólo ha marcado cuatro goles. Otro superviviente alemán, sin embargo, sí que es un verdadero peligro para los azulgrana, porque el Bayern, líder de la Bundesliga, siempre es candidato al gran título europeo, aunque cayó en la primera fase ante el Atlético (1-0 en el Calderón), antes de que los germanos propiciasen en Múnich la primera derrota a los rojiblancos, por el mismo resultado. «Mira el segundo clasificado más difícil o el que tenga más puntos y ese es nuestro», ironizó recientemente Luis Enrique.

Para el conjunto dirigido por Simeone, que aspira a su tercera final de la Champions en cuatro años, en el que podría ser la última temporada del técnico argentino antes de su regreso al Inter, además del PSG, cuyo máximo artillero es Cavani (seis goles en la fase de grupos), el equipo más difícil que le puede corresponder es el Manchester City, pese a que el equipo de Guardiola se está mostrando muy vulnerable en defensa. En este caso, el morbo de un duelo entre el Atlético y el City estaría en el 'Kun' Agüero.

Posibles rivales en octavos:

Real Madrid: Juventus, Leicester, Mónaco, Nápoles y Arsenal.

Barcelona: PSG, Benfica, Bayern de Múnich, Bayer Leverkusen y Oporto.

Atlético: PSG, Benfica, Manchester City, Bayer Leverkusen y Oporto.

Sevilla: Borussia Dortmund, Leicester, Mónaco, Nápoles y Arsenal.