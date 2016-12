El Sevilla salva el pase al descanso

El Sevilla se juega este miércoles (20.45 horas) en tierras francesas el pase a los octavos de final de la 'Champions'. De lograrlo sería la cuarta vez en su historia en colarse en el último cuadro de la Copa de Europa, además de significar una entrada significativa de dinero para las arcas del club. Pero lo más importante es que supondría un antes y un después en su década prodigiosa. Pasaría de ser la cabeza del ratón en la extinta Copa de la UEFA, ahora Europa League, a encontrarse en la sabana entre los leones de la máxima competición continental.

Perder y quedarse tercero daría el premio de consolación del segundo torneo europeo, que no está mal por las alegrías que ha dado al sevillismo, pero que empieza a representar un estancamiento en el crecimiento del club. De ahí que en la entidad anden con el traje del nerviosismo puesto, toda vez que no esperaban llegar a la última jornada de la liguilla con estas circunstancias adversas. La derrota, más abultada que justa, en el penúltimo partido ante la Juventus debido a un arbitraje que todavía protestan en Nervión, supuso un jarro de agua fría del que aún no se han repuesto los sevillistas. El mal encuentro el pasado fin de semana en Granada es un buen ejemplo de ello. Ante el colista, en una jornada que hubiera significado tranquilidad y dar un adelanto a sus seguidores en la clasificación, los rojiblancos se apearon de todo juego desplegado con anterioridad y enterraron un poco más la ilusiones de la afición de cara al choque crucial ante el Lyon.

Desde la directiva, con el presidente Pepe Castro a la cabeza, se quiere ver todo como un simple bache del que más pronto que tarde se saldrá. «Me decepcionó el encuentro ante el Granada, pero confío de manera ciega en estos hombres y en el técnico, por lo que seguro que nos volveremos con el pase a octavos bajo el brazo», aseveró el mandamás nervionense antes de tomar vuelto hacia Francia. No está tan bienaventurado el director deportivo, 'Monchi', que se muestra más cauto y, pese a que confía en la plantilla que ha creado, sí es cierto que comienza a entender que le ha faltado un poco de solvencia en el momento de fichar jugadores para darle mayor amplitud de elección a Sampaoli. Porque el problema del actual momento del Sevilla es de falta de ideas y de físico, debido a que el técnico argentino solo cuenta con 13 jugadores contados para disputar las tres competiciones, algo que provoca que a muchos hombres importantes, tales como Vitolo, Escudero y N'Zonzi, se les esté haciendo demasiado largo el primer tercio de la campaña antes del descanso navideño.

Tendrá el preparador de los andaluces que cambiar algunas normas de su estricta metodología para combinar ganas de vencer y dosificar a sus hombres. También le ayudará la llegada de refuerzos como Nasri, que desde su arriesgada presencia ante el Barcelona en Liga no ha vuelto a querer ir contra los consejos médicos. El francés estará presente en Lyon, lo más seguro que desde el inicio aunque sea infiltrado a causa unas lesiones musculares que no lo abandonan, para darle al sevillismo un pase que anhelan desde hace años. Dependen para ello de sí mismos los jugadores rojiblancos. Pueden permitirse incluso el lujo de perder, siempre que sea por un gol de diferencia. Tocará ver si Sampaoli, sancionado y que deberá verlo desde la zona de los señores con traje y corbata, ha sabido transmitir su pundonor a una plantilla errática.