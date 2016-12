Arda cierra su fiesta con un triplete

El Barça recibe al Borussia Mönchengladbach en una última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones intrascendente para los dos equipos. El catalán ya tiene asegurado el pase a octavos de final como líder, un hecho que le permitirá disputar la vuelta en el Camp Nou contra un segundo, aunque puede que en el sorteo los segundos sean más peligrosos que los primeros. Y la escuadra alemana ya sabe que disputará la Liga Europa como tercero, sin opciones ya de alcanzar al Manchester City, ni de ser atrapado por el Celtic. Tras la tensión del clásico, con media Liga (o más, el tiempo lo dirá) en juego, un pasatiempo.

Esa, claro, es la lectura fácil del choque europeo de este martes en el Camp Nou. Pero el Barça necesita hacer un buen partido para reencontrarse con su fútbol y el Borussia Mönchengladbach puede ser ese trampolín en el que impulsarse. El conjunto de Luis Enrique ha empatado cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales: tres en Liga (Málaga, Real Sociedad y Madrid) y uno en Copa (Hércules). Solo ha ganado en Glasgow al Celtic en esta fase del campeonato. La crisis, por lo tanto, no solo es de juego, ya que también los resultados se han visto afectados. Al Borussia Mönchengladbach le está pasando factura la Liga de Campeones y encadena ocho partidos de la Bundesliga sin ganar. Su crisis todavía es peor que la del Barça.

La esperanza es el regreso de Iniesta, que en solo 30 minutos en el clásico hizo reconocible al equipo otra vez. En principio, jugará de titular este martes para adquirir ya el ritmo de competición definitivo. Serán baja el lesionado Mathieu y los sancionados Rakitic y Neymar, quien además sufre una sobrecarga muscular de la que podrá recuperarse sin problemas porque también está sancionado para el Osasuna-Barça del próximo sábado en Liga. Piqué, que no se ha entrenado este lunes, también está llamado a descansar debido a las molestias en un tobillo que arrastra desde hace semanas.

Alcácer y el gol que se le resiste

Las novedades en una lista que se conocerá este martes podrían ser dos jugadores de la cantera, Carles Aleñá, centrocampista que ya salvó al Barça en la Copa con un zurdazo lejano, y Marc Cardona, delantero que convenció a Luis Enrique por su entusiasmo. Sin Neymar, la titularidad de Paco Alcácer es segura en busca de ese gol que se le resiste. Y no descansará de inicio Messi, que tiene a tiro el récord de goles en la fase de grupos: lleva nueve en cuatro partidos (se perdió uno por lesión) y puede superar si tiene el día a Cristiano Ronaldo, que marcó 11 en seis durante el curso pasado. Luis Enrique confirmó al ‘10’. Se esperan más rotaciones, sobre las que no dio pistas el técnico.

Su crisis todavía es peor que la del Barça. «Ganar me importa tres narices en lo personal, ya estamos clasificados como primeros, pero entiendo que ganar es la medicina para todos los males y para la moral del equipo sería positivo por la nube que se cierne, aunque pase lo que pase no nos alejaremos del plan que tenemos diseñado», comentó Luis Enrique, priorizando el hecho de llegar a tope en los meses finales del curso, cuando se disputan los títulos… si no se han perdido demasiados puntos por el camino en el caso de la Liga.

Tambien dejó claro que no ve problemas de actitud. «Si algo tiene este equipo es ambición. Mi mensaje es competir y mejorar. ¿Afición desanimada? No he visto a ningún seguidor bajo de moral, los veo superoptimistas».

Alineaciones probables:

Barça: Ter Stegen, Aleix Vidal, Mascherano, Umtiti, Digne, Denis Suárez, André Gomes, Iniesta, Messi, Paco Alcácer y Luis Suárez.

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Jonhson, Christensen, Wendt, Jantschke, Elvedi, Strobl, Dahoud, Hazard, Raffael y Hahn.

Árbitro: Sergei Karasev (Rusia).

Hora: 20:45 h. Camp Nou

TV: Antena 3.