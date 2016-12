«Saludé a Cesc en el vestuario, en el campo no me di cuenta»

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha afirmado este lunes en rueda de prensa que no negó el saludo a Cesc Fábregas tras el City-Chelsea que se jugó el pasado sábado y que acabó con victoria del equipo de Londres (1-3). "Le saludé en el vestuario, en el campo no me di cuenta", ha confesado. El jugador del equipo londinense le tendió la mano tras acabar el partido pero el saludo no fue correspondido.