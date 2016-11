La vida es más fácil con Messi

Antes de la terrorífica visita a la Real Sociedad (los precedentes no son esperanzadores) y de recibir en el Camp Nou a un Real Madrid que ahora parece más sólido, el Barça necesita recuperar la regularidad para volver a sentirse fuerte. En el último mes el equipo de Luis Enrique ha protagonizado momentos soberbios, equiparables al mejor nivel de los últimos años, como la primera parte en Manchester ante el City o la segunda parte en Sevilla, pero no fueron encuentros completos. En el Sánchez Pizjuán valió para remontar y ganar 1-2, pero en el Etihad Stadium aquella exhibición y la ventaja en el marcador no sirvió para nada y la derrota final (3-1) obliga al conjunto azulgrana a ganar este miércoles en Glasgow (puntuar también podría bastar) para asegurarse el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones como primero de grupo. O encarrilar como mínimo ese liderato en el grupo que proporcione el factor campo en la siguiente ronda, aunque este año puede que pasar como segundo garantice emparejamientos más asequibles. El problema es que el Celtic se transforma ante su afición y, además, quiere mostrar su orgullo tras la humillación sufrida en el Camp Nou (7-0). El Manchester City de Pep Guardiola no pasó del empate allí: 3-3.

Vuelve Messi, ya recuperado del virus intestinal que le impidió jugar ante el Málaga, a una Liga de Campeones en la que lleva siete goles en tres partidos de las cuatro jornadas disputadas, pues fue baja en Mönchengladbach por lesión. También reaparece Luis Suárez después de cumplir su sanción liguera. Luis Enrique podrá contar así con su tridente al completo, el gran aval para cualquier éxito, pero también sigue aumentando el problema que conlleva la excesiva dependencia de tres jugadores con tanta calidad y liderazgo. Los sustitutos puntuales, como Paco Alcácer o Arda Turan, quedan intimidados al saberse perdedores de antemano en la comparación. Siguen de baja Iniesta, Umtiti y Mathieu. Piqué no se entrenó el lunes por molestias tras vaciarse como delantero de emergencia contra el Málaga, aunque sí ha viajado a tierras escocesas. Marlon, central del filial, está en la lista de 20 por si fuera necesaria su presencia entre los 18.

En el Celtic el peligro es el joven francés Dembélé, que suma tres goles en la Liga de Campeones (cinco contando los dos anotados en las previas). Ter Stegen, que le paró un penalti con 1-0 en el Camp Nou, también tendrá que estar muy atento al inglés Sinclair, que no ha marcado en competición europea, pero que es el 'pichichi' de la Premiership escocesa con nueve goles. «Hemos aprendido mucho desde el 7-0, vamos a tener una mentalidad muy positiva y con nuestra increíble afición podemos ganarle al Barça como hizo el City», ha avisado el delantero británico, mientras que el técnico, Brendan Rodgers, ha recurrido a la historia reciente para recordar al Barça que en los últimos años ya sabe lo que es perder en Celtic Park. Sucedió en las temporadas 2004-04, en la Copa de la UEFA (1-0), y 2012-13, en la Liga de Campeones (2-1). También ha ganado en otras ocasiones: 0-1 en la 2013-14, 2-3 en la 2007-08 y 1-3 en la 2004-05, siempre en Liga de Campeones. En el 2-3 citado un jovencísimo Messi logró dos golazos. Seguro que quiere repetir.

