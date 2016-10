Carrasco rompe el muro del Rostov

Antoine Griezmann y Fernando Torres formarán este miércoles el ataque del Atlético de Madrid contra el modesto Rostov, un rival al que Diego Pablo Simeone considera «peligroso, porque sabe a lo que juega», y frente al que el equipo rojiblanco pudiera dar un paso casi decisivo hacia los octavos de la Champions, aunque el conjunto ruso lleva 26 partidos sin perder es su estadio. Griezmann y Torres ya fueron titulares en la anterior jornada de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich (1-0) y la entrada del delantero madrileño por Gameiro será el único cambio en el once con respecto al equipo que el sábado apabulló al Granada en el Calderón, en una goleada (7-1) liderada por un triplete de Carrasco, autor también del tanto de la victoria ante los alemanes.

«Algunos llegan al Atlético de Madrid como niños, maduran personal y futbolísticamente aquí y se convierten en hombres, como Griezmann y Carrasco», destacó este martes Simeone, que disfruta del espectacular momento de forma del delantero francés y del extremo belga, encargados de certificar con goles el fútbol de un equipo que presume de liderato en la Liga y en su grupo en la Champions, donde los colchoneros, aunque han ganado por la mínima en Europa, no han encajado un tanto en sus dos encuentros. A pesar del viaje de casi seis horas a la ciudad rusa cercana a Ucrania, el Atlético también podría aprovecharse este miércoles de un Rostov «cansado», según asegura su técnico, Iván Daniliants, tras jugar y perder, el sábado en Moscú, ante el líder de la liga rusa, el Spartak.

«No ha pasado suficiente tiempo para recuperarse totalmente. Nuestros chicos nunca habían jugado en estas condiciones. No está siendo fácil para ellos», afirma el entrenador de un Rostov debutante en la Champions y cuyos futbolistas, según desveló Daniliants, tienen como «ídolos» a los jugadores del Atlético, que a su solidez defensiva suma ahora contundencia ofensiva, al menos en la Liga, con Correa y Carrasco en las bandas y Koke junto a Gabi de mediocentro. «Si me guío por la formas tendría que jugar con 14 o 15, pero voy detrás de lo que necesita el partido, de lo que más nos conviene por las características de los jugadores que tenemos. No me autopresiono ni tengo compromiso con la forma de jugar, de atacar o de defender. Lo único que me importa es ganar y buscaré los caminos mejores», respondió el técnico del Atlético cuando se le preguntó por la propuesta ofensiva de su equipo.

En el Olimp 2 de Rostov, con capacidad para 15.000 espectadores, el subcampeón de Europa se encontrará con un advesario que, al igual que el Atlético, «juega a algo muy definido», como se encargó de recordar Simeone, que tras ver «varios partidos» de los rusos, «sobre todo contra el PSV en casa (2-2, en la segunda jornada de la Champions)», admite que «sabe a lo que juega y eso les hace peligrosos». «El Rostov tiene una segunda pelota muy difícil de resolver, y al perder el balón también tiene un repliegue muy rápido. Tratan de encontrarse cómodos cerca del área», advirtió Simeone en referencia a un rival que juega con tres centrales, entre ellos el veterano español César Navas, que regresó este martes a Rusia tras asistir en Madrid al nacimiento de su segundo hijo.

Alineaciones probables:

Rostov: Dzhanáev, Kudriashov, César Navas o Gueye, Terentiev, Granat, Mevlia, Gatskan, Yeroshin o Kalachov, Noboa, Azmun y Poloz.

Atlético de Madrid: Oblak, Juanfran, Savic, Godín, Filipe Luis, Correa, Gabi, Koke, Carrasco, Griezmann y Fernando Torres.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).

Estadio y horario: Olimp 2 . 20:45 h. (beIN Sports).