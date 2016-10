En directo, desde el Santiago Bernabéu

«¿Diferencias entre el Real Madrid y el Legia? Si los dos equipos estamos en la misma competición, no las hay. El partido de este martes está al 50%». Aunque Zinedine Zidane se muestre extremadamente respetuoso con el campeón polaco y exija a sus jugadores pasar página tras la goleada en el Benito Villamarín (1-6), centrarse en lo que toca y «mantener el mismo nivel de intensidad desde el principio», no hay color entre un club con once Copas de Europa en sus vitrinas y otra entidad centenaria que vuelve a la máxima competición continental 21 años después. El Legia, que presenta un balance adverso de 8-0 tras jugar contra al Borussia Dortmund y el Sporting de Portugal, presume de haber tenido en sus filas durante más de una década al maestro Kazimierz Deyna, considerado el mejor futbolista en la historia de su país y poseedor de un Balón de Bronce, sólo por detrás del holandés Johan Cruyff y del alemán Franz Beckenbauer, tras un Mundial de 1974 en el que Polonia acabó tercera. Le quisieron grandes clubes de Europa como el Bayern de Múnich, el Inter, el Milan e incluso el Real Madrid, pero las autoridades de la República Popular de su país no permitieron su traspaso y le exigieron seguir en un club militar en aquellos tiempos.

Ni tan siquiera el central madridista Raphael Varane supo nombrar este lunes a algún jugador del Legia, mucho más temido fuera que dentro del campo. Cerca de 2.000 efectivos participarán en el dispositivo de seguridad preparado por la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid para este encuentro de «alto riesgo». Se prevé la asistencia de 4.000 hinchas del equipo polaco, el equivalente al 5% del aforo del estadio Santiago Bernabéu que la UEFA exige reservar a los seguidores visitantes en Champions.

Liderados por el grupo 'Teddy Boys 95', que dirige Piotr Cern, más conocido como 'Staruch' (Viejo), los ultras del Legia son considerados una banda criminal de extrema derecha, racista y homófoba. En su hoja de servicios acumulan una larga lista de batallas callejeras, tanto en su país como fuera de sus fronteras. En un partido de Europa League, convirtieron Nápoles en una urbe de horror y pánico al enfrentarse con extrema violencia a los hinchas locales. Su último escándalo conocido lo protagonizaron en septiembre, en el primer partido de Champions, disputado ante el Dortmund. Transformaron la zona que ocupaban en fuego de bengalas y atacaron a los empleados de seguridad del estadio y de su equipo con gases lacrimógenos. Aquello le ha costado al club tener que jugar a puerta cerrada en el estadio del Ejército Polaco contra el Real Madrid, el próximo 2 de noviembre.

«Son capaces de destrozar su estadio, una ciudad, y de citarse con extremistas rusos para pegarse hasta que quede uno en pie». Así definen en la prensa de su país a los hinchas considerados más violentos de Europa. Pese al riesgo latente, más en los aledaños del Santiago Bernabéu y durante el día por zonas emblemáticas de la capital como la Puerta del Sol o la Plaza Mayor que dentro del recinto, en el club blanco confían en la prevención de incidentes. «La seguridad, como siempre, estará garantizada en el Bernabéu. No va a haber problema», zanjó Zidane en su comparecencia previa al choque.

Además del miedo a los ultras, la actualidad deportiva queda eclipsada también por la polémica surgida tras conocerse unas confesiones del presidente de Francia a dos periodistas de 'Le Monde' que aparecen recogidas en el libro 'Un presidente no debería decir eso', y que dejan en mal lugar a Karim Benzema y en general a los internacionales franceses. «No es un ejemplo de moralidad», dice François Hollande sobre el ariete madridista, a quien recientemente ya consideró seleccionable el presidente de la Federación gala, Noël Le Graët, al alargarse el proceso judicial por el 'caso Valbuena'. «En la selección hay tíos que vienen de barrios conflictivos, sin referencias, sin valores y que se fueron a jugar al extranjero muy pronto. Han pasado de ser niños maleducados a vedettes riquísimas», explicó Holande, que incluso a conseja a la Federación que esos futbolistas «entrenen menos y reciban algunas lecciones para fortalecer los músculos de sus cerebros».

«Le diré lo que pienso»

¿Le han molestado esas palabras?, se le trasladó este lunes al técnico del equipo blanco. «Sí claro, aunque hay que ver exactamente lo que dijo. Todo lo que se hable sobre un futbolista en particular es molesto. En un trabajo te pueden criticar, pero no decir cosas raras. No encuentro una razón, pero yo no lo voy a cambiar», respondió Zidane. Se mostró irónico cuando se le insistió en si le gustariá hablar en persona con Hollande para pedirle explicaciones. «Ahora va a ser difícil porque los dos tenemos trabajo. Ahora nos concentramos sólo, igual que Karim, en el partido de mañana».

¿Cómo está Benzema?: «Necesita continuidad para sentirse mejor, pero para mí lo más importante es que no se resienta de los dolores que ha tenido últimamente. Sabemos que si jugamos cada tres días hay que tener cuidado», respondió 'Zizou', dando un volantazo hacia el terreno deportivo. A Varane también se le cuestionó en Valdebebas por los ataques de Hollande. «No voy a responderle a través de la prensa, pero si le veo le diré lo que pienso. De todas formas, no me han molestado mucho sus palabras», aseguró el central masdridista, autor este curso de dos goles, en Durtmund y ante el Betis. Y apenas se habló de un partido para el que siguen de baja Sergio Ramos, Casemiro y Luka Modric y vuelve a la convocatoria el colombiano James Rodríguez.