Piqué: «Mi decisión de dejar la selección es firme»

En su primera aparición pública tras anunciar su marcha de la selección después del Mundial de Rusia en 2018, Gerard Piqué ha confirmado que se trata de una decisión "firme". "Los acontecimientos de precipitaron. Salí caliente por la noticia que era falsa y sentí que debía decirlo en ese momento. He leído muchas cosas, que si Twitter o el As o el Marca me ha echado o la marioneta de Florentino Pérez -OK diario-... Es una decisión que he tomado yo, porque creo que merezco irme cuando yo quiera después de 10 años con la selección". "Creo que es la mejor opción, dar un paso al lado tras el Mundial y dejar paso a nuevas generaciones", ha añadido.

Su ausencia en ‘La Roja’ puede provocar que alargue más su carrera en el Barcelona, algo que el central reconoce: "Es una de las posibilidades, intentar alargar mi carrera en el Barcelona, pero es la cabeza y las piernas las que marcan. A corto plazo, me apetece jugar un Mundial con España y a largo plazo ya se verá si puedo alargar mi carrera aquí".

Pero el gran protagonista del duelo de Champions entre el Barcelona y el Manchester City hasta que comience a rodar el balón es Pep Guardiola. Gerard Piqué, uno de los jugadores del Barcelona que mejor conoce al técnico, ha reconocido que será un partido especial porque "Pep nos marcó a todos los que estuvimos con él. Hubo un antes y un después y cambió la historia de este club". El central ha añadido que sobre Guardiola "todo son palabras de elogio" porque guardan "un grandísimo recuerdo de Pep". Sobre las diferencias entre el City de Guardiola y el de Pellegrini, Piqué ha sido claro: "Son equipos totalmente diferentes. Con Guardiola hacen una presión alta, con posesión de balón, juegan de una forma muy parecida a la nuestra. Será un gran desafío para nosotros".

En lo que no ha querido entrar es en comparaciones entre su actual entrenador, Luis Enrique, y Pep Guardiola. "Comparar es muy difícil. A nivel de títulos, con los dos se ganó mucho, y a nivel personal, me llevo fenomenal con los dos. Ambos llegaron y reanimaron al equipo. Las dos etapas son parecidas y los dos entrenadores se parecen mucho. Esperamos que sea una etapa que se pueda alargar". Sobre si ve bien que Guardiola pueda fichar a jugadores del Barcelona para el City, como se ha dicho en varias ocasiones en los medios ingleses, Piqué ha señalado que "Pep ahora tiene otro proyecto, que es el City, y es normal que un club con su capacidad económica se fije en jugadores del Barça. No me extrañaría y está en todo su derecho. Que sea parte de la familia azulgrana, no significa que no pueda fichar a los mejores".

El City, un fútbol "parecido al Barcelona"

Por ello Piqué espera un partido complicado y que tendrá una motivación especial porque "son partidos grandes, en los que te exigen al máximo. Jugar contra un City muy diferente con Pep, les ha hecho cambiar su forma de jugar, es un reto para nosotros”. Además, ha confesado que en el partido del miércoles se enfrentarán un equipo muy similar al Barcelona: “tienen una forma muy parecida a la nuestra, nosotros intentaremos imponer nuestro estilo y lograr una victoria de prestigio”. Un triunfo azulgrana dejaría encarrilada la clasificación y tocado al City, pero Piqué sólo piensa en el partido de este miércoles: "Vamos a intentar ganar el partido porque ganando damos un paso más hacia la clasificación y el primer puesto". Sin embargo, Piqué no piensa en cómo quedará el City: “Cada uno hace su camino. Nosotros nos preocupamos de lo nuestro”.

El equipo recuperará de inicio a Leo Messi, después de que jugara algunos minutos el pasado sábado ante el Deportivo en Liga. "A Leo lo veo muy bien. Le tengo un aprecio enorme, pero tampoco le pongamos demasiada presión. Con Argentina no gana tanto como con el Barça. El equipo tiene que apoyarlo siempre", ha señalado. Además, ha querido dejar claro que "Messi es el mejor del mundo y nos da mucho, No importa si está al 100% o al 10%. Es tan diferente, tan bueno, que su sola presencia en el terreno de juego ya marca las diferencias".