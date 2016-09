Carrasco adelanta al Atlético

La Champions regresa al Calderón y lo hace con el mismo partido que cerró la pasada edición: Atlético-Bayern. El duelo, entre dos de los candidatos a la 'orejona' en Cardiff, tiene cierto sabor a revancha para los alemanes, eliminados por los rojiblancos en semifinales hace algo más de cuatro meses pese a que fueron dominadores de ambos encuentros (1-0 en Madrid con gol de Saúl y 2-1 en Múnich, con papel protagonista de Oblak). «Todo empieza otra vez de cero. No hemos olvidado lo que pasó hace unos meses, pero no hay deseo de venganza», apunta Thomas Muller, al que Oblak detuvo un penalti. Ahora el asunto es menor, no está una plaza para la final en juego. El botín es más reducido, tres puntos que les permita encabezar en solitario el liderato del grupo D y tomar ventaja para ser líder en un grupo en el que ambos son favoritos a llegar a los cruces clasificatorios en 2017. No han cambiado mucho las cosas desde entonces, se mantienen sus estilos definidos y enfrentados: la fortaleza defensiva local que permita buscar los espacios del rival contra un ataque basado en la posesión, aunque optando por unos contragolpes que apenas se usaban en la etapa de Pep Guardiola.

Ahora en el banquillo está Carlo Ancelotti, que sufrió con los atléticos durante su etapa madridista. Sólo ha ganado una vez en siete partidos en el Calderón en toda su carrera como entrenador, y fue en Copa del Rey con un 3-0 a favor de la ida, y además sufrió dos derrotas especialmente dolorosas: el 1-0 que le hizo perder la Supercopa española y su última visita al feudo colchonero: 4-0 en febrero de 2015, horas antes del famoso cumpleaños de Cristiano Ronaldo amenizado por Kevin Roldán. Por contra, logró un empate sin goles en la ida de los cuartos de final de la Champions de 2015 que hizo bueno en la vuelta con un gol de Chicharito.

Fue la segunda decepción atlética en Champions ante Ancelotti, que ya les había robado la gloria en Lisboa meses atrás. Por logros así fue reclutado por el Bayern. Con cinco Copas de Europa y más de medio centenar de trofeos en su palmarés, el club muniqués quiere prolongar su dominio doméstico y ampliar de la mano de Carlo Ancelotti, el entrenador con más Champions vivo, a Europa, donde no reina desde 2013, con Jupp Heynckes en el banquillo.

Con Guardiola no logró la gloria continental y, de hecho, lejos del Allianz Arena sólo logró dos victorias en sus últimas diez salidas europeas. Reto imponente para el italiano, que por el momento suma ocho partidos y ocho victorias aventajando en Liga en tres puntos al Dortmund. Ancelotti intenta mezclar el juego de posición dejado por Guardiola con otras virtudes clásicas del conjunto bávaro, como le gusta al jefe Karl Heinz-Rummenigge. 'Carletto' apostó en Chamartín por un fútbol ofensivo aunque en Baviera ha logrado que su equipo sólo haya encajado un gol en lo que va de campaña. Posee una de las mejores plantillas del mundo, con estrellas como Neuer, Lewandowski, Muller, Robben, Vidal, Alaba, Renato, Ribery y también los españoles Xabi Alonso, Thiago Alcántara, Javi Martínez o Bernat. En Madrid podrá contar con el central Matt Hummels, recuperado del golpe que sufrió ante el Hamburgo, pero no con los lesionados Douglas y Bastuber.

Sueño obsesivo rojiblanco

Enfrente estará el Atlético de Simeone, que tras caer en las finales de 2014 y 2016 ha convertido la Champions en una obsesión personal. Su amago de renuncia tras caer en Milán resquebrajó un poco la unión en la caseta, pero tras los últimos resultados el asunto parece resuelto. Ahora debe rearmar su once, donde Griezmann sigue brillando como la pasada campaña, con apenas tres días de descanso, ya que fue el único de los 32 participantes del torneo que no disputó su duelo liguero en sábado. Tiene las bajas de Augusto Fernández, que volverá a estar ausente en torno a seis meses por una rotura de ligamentos de la rodilla derecha, y de José María Giménez, mermado muscularmente en el muslo derecho.

El argentino medita repetir el once que empató en el Camp Nou, con Gameiro junto a Griezmann, siendo las bandas para Carrasco y Saúl aunque dejó la opción abierta a que le supla Torres. «Es un jugador importante con los espacios. Seguramente arrancará de inicio», dijo. Habrá que ver cómo rinde la zaga, que sólo ha encajado dos goles en lo que va de campaña, ante un Lewandowski enchufado: 10 goles en sus últimos ocho partidos con su equipo y su selección. «Es importante tener la portería a cero, como intentamos cada partido. Ellos tienen importantes delanteros y nosotros vamos a trabajar para lograr terminar otro partido sin encajar gol», explicó Savic ante los medios. Ancelotti se congratula de disponer de nuevo de Arjen Robben, que ha reaparecido marcando tras encadenar varias lesiones musculares, pero el Cholo sabrá manejar, como ya demostró ante el Deportivo, a una afición local que llenará el Vicente Calderón.

Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Saúl, Koke, Gabi, Carrasco; Griezmann y Gameiro o Torres.

Bayern Múnich: Neuer; Lahm, Boateng, Javi Martínez, Alaba; Xabi Alonso; Thiago, Vidal; Müller, Ribery; y Lewandowski.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Estadio: Vicente Calderón.

Hora: 20.45.

TV: BeIN Sports.