Un jugador del PSG es condenado a dos meses de prisión por agredir a un policía

El defensa marfileño del París Saint-Germain Serge Aurier fue condenado a dos meses de prisión firme por agresión a una persona encargada del orden público tras el altercado con la Policía que protagonizó a la salida de una discoteca de la capital francesa el 30 de mayo. El tribunal correccional de París también multó al futbolista de 23 años con 600 euros e intereses por los daños corporales y morales, así como 1.500 euros en gastos de justicia.

Más información Aurier llama «marica» a Blanc y es castigado por el PSG

Su condena no fue acompañada de un mandato de la audiencia, por lo que en el plano judicial no tiene ningún impedimento para disputar el próximo partido de Liga de Campeones, el miércoles en el estadio del club búlgaro Ludogorets. No entrará en prisión, pero el tribunal le envió un mensaje fuerte al establecer un castigo superior al solicitado por el fiscal, que había pedido dos meses de prisión condicional o trabajos de interés general.

El incidente se produjo cuando el vehículo de Aurier fue parado por la policía de la brigada anticriminalista (BCA) en la madrugada del 30 de mayo, a la salida de una discoteca del VIII distrito de París. Según una fuente próxima a la investigación, el internacional marfileño se mostró "vehemente" y "bastante despectivo", hasta que un policía le pidió que se sometiera al control de su tasa de alcoholemia. Entonces golpeó con el codo el tórax de uno de los agentes, según la versión policial.

El lateral de 23 años negó la agresión y presentó una denuncia por violencia policial. Este lunes, tras conocer su pena, Aurier acusó el golpe y permaneció un rato petrificado en su silla. Antes su abogado había argumentado que su palabra valía lo mismo que la de los policías y que "el balón estaba en el centro, al 50%".

Posteriormente el jugador abandonó el tribunal sin hacer declaraciones y el París Saint-Germain anunció en un comunicado que había presentado un recurso a la decisión judicial. Horas después, el jugador tomó la palabra a través de la red social Twitter para expresar su "confianza en la justicia", y declarar que esperaría "al recurso" de su proceso para "realizar nuevas declaraciones". A última hora de la tarde, fue incluido en la nómina de jugadores convocados por Unai Emery para el partido de Liga de Campeones ante el Ludogorets.