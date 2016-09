Cristiano: «En los próximos partidos no podemos entrar tan blanditos»

Cristiano Ronaldo volvió a marcar con el Real Madrid. Esta vez el rival fue el Sporting de Portugal en Liga de Campeones. «Es un gol importante. Ya casi estaba terminando el partido, jugábamos con un equipo que para mí no fue una sopresa que iba a jugar bien y nos lo iba a complicar la vida. Entramos un poco pasivos en el partido. Pero el fútbol es así, el Real Madrid es así, la remontadas son parte de este mítico estadio. Pero es un preaviso que en los próximos partidos no podemos entrar tan blanditos y nos pueden pintar la cara y eso no lo queremos porque queremos ser primeros de grupo», resumió el portugués en beIN Sports. «Espero contribuir siempre al Real Madrid con grandes exhibiciones, con goles, quiero ayudar», añadió.

Por otra parte, reconoció que no había querido celebrar el gol contra su antiguo equipo. «No querer festejar fue algo espontáneo. Es el equipo que me formó, al que tengo un inmenso respeto. No podía conmemorar con el equipo que tengo en el corazón», señaló. Sin embargo, el jugador de Madeira prefirió no aceptar el ofrecimiento de retirarse en Portugal. «Para mí es un privilegio saber que las personas todavía tienen ese cariño por mí, pero en este momento estoy muy bien en el Real Madrid y quiero terminar aquí porque es el club que tengo en el corazón ahora mismo», afirmó.