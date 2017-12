Iglesias Villanueva pita el Sevilla-Levante

No ver el gol de Messi en Mestalla y pitar un penalti inexistente (las manos del defensa del Tenerife en el partido contra el Espanyol fueron descaradamente fuera del área) no le van a impedir a Iglesias Villanueva mantener el ritmo de partidos. El árbitro del Comité Gallego, lejos de ser castigado por esos dos errores de bulto, ha sido designado para pitar el Sevilla-Levante de la semana que viene. El Eibar-Valencia, por su parte, lo dirigirá Pablo González Fuertes (C. Asturiano).