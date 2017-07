Premier Guardiola: «Gané seis ligas de siete, y de la que perdí, tendríamos que debatir» Pep Guardiola en su presentación como entrenador del Manchester City. / AFP El actual entrenador del Manchester City habla sobre su experiencia en Inglaterra y el legado de Johan Cruyff COLPISA Madrid Martes, 4 julio 2017, 13:51

Pep Guardiola reconoce afrontar su segunda temporada en el Manchester City con ganas. “Espero pasármelo tan bien como en la primera. Porque he disfrutado. Hay gente que dice que no ha ido bien, pero la excepción es lo que habíamos hecho hasta ahora”. Además, el ex entrenador de Barcelona y Bayern, se reivindica al señalar que “siete años de entrenador profesional y seis ligas ganadas, y con respecto a la que se perdió, tendríamos mucho que debatir. Siempre en semifinales de Champions. Este año no hemos estado, pero es que el Barça tampoco ha llegado”. También reconoce en una entrevista a ‘L’Esportiu’ que para llegar al nivel de equipos como Barça, Madrid, Bayern o Juventus hace falta tiempo.

Asimismo, Guardiola dice que no va a cambiar porque no sabe hacerlo de otra manera y que es imposible jugar como en su época en el Barcelona. “Allí era más fácil porque jugábamos con ocho o nueve canteranos. Xavi, Iniesta, Messi ... futbolistas que desde los 11 o 12 años se han estado entrenando cada día de la misma manera. Muchas veces no había ni que entrenar”.

Para él, Johan Cruyff es la persona más influyente del fútbol mundial de todos los tiempos y no solo cambió al Ajax como jugador y entrenador, sino que más tarde lo acabó haciendo también con el Barça, donde instauró una idea que aún pervive. “Cuando vas perdiendo, en el descanso, todos los entrenadores del mundo te dicen que tienes que correr más. Él, no. Al contrario. Te decía que estabas perdiendo por haber corrido demasiado. Era un genio. Lo cambió todo”.

Por último, en cuanto a la relación entre el Manchester City y el Girona, Pep afirma que el club inglés ayudará al recién ascendido a la primera división española pero no será el encargado de su salvación y que “es parte del accionariado del club. Es muy importante para el City tener un equipo en la primera división española. Nosotros tenemos jugadores muy buenos que pueden jugar cedidos en el Girona. Son ellos los que tienen que pedir”.