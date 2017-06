La fiscalía denuncia a Mijatovic por defraudar a Hacienda 190.000 euros durante 2011 COLPISA Martes, 13 junio 2017, 00:32

madrid. La Fiscalía de Madrid presentó ante los Juzgados de Instrucción de Alcobendas una querella contra Pedrag Mijatovic, exfutbolista del Valencia y el Levante, en la que le imputa un fraude a la Hacienda Pública de casi 190.000 euros durante el ejercicio fiscal de 2011. La querella se produce a raíz del informe-denuncia que la Administración Tributaria remitió el pasado 30 de mayo a la Fiscalía Provincial de Madrid. Los hechos que son objeto de imputación criminal están relacionados con la declaración del IRPF del ejercicio 2011, en el que el exjugador incluía como única renta la derivada de la imputación de rentas por la titularidad de un inmueble del que es titular al 50% en la localidad malagueña de Mijas.

El caso es que el montenegrino no está dado de alta en el censo de empresarios o profesionales y, por lo tanto, no ha declarado ningún importe por este concepto. Sin embargo, la Fiscalía subraya que «realmente» desarrolla su actividad como asesor o intermediario en el mundo fútbol y que las cantidades recibidas en sus cuentas (y que no han sido declaradas) «son realmente las contraprestaciones por la realización de dicha actividad».

Los ingresos de Mijatovic obtenidos por rendimiento de capital mobiliario tampoco fueron computados por este concepto. Mijatovic tenía a nombre de una sociedad de la que era propietario real al 99,99% el pago del alquiler de la residencia donde vive en Madrid. Aunque el contrato establece que los gastos de suministros deben ser de cuenta del inquilino, el querellado no satisfizo esos gastos.