Premier League Un domingo cualquiera para José Mourinho José Mourinho, en el partido entre el United y el Everton. / Afp Ninguno de los siete equipos a los que ha entrenado el técnico portugués nunca han perdido un partido liguero en el último día de la semana JAVIER VARELA Madrid Lunes, 18 septiembre 2017, 16:07

El Manchester United está de dulce. Comparte el liderato de la Premier League junto a sus vecinos azules del City, con 13 puntos y ya con tres de ventaja sobre el Chelsea y en la Champions League solventó con un contundente triunfo su estreno ante el Basilea. El equipo de José Mourinho sumó este domingo una nueva victoria en la Premier League y otra goleada -lleva 16 goles a favor- ante el Everton en el regreso de Wayne Rooney a Old Trafford (4-0). Un resultado que tiene una historia detrás especial para el entrenador del equipo, José Mourinho.

El técnico portugués tiene un récord que le convierte en el rival más peligroso en los partidos ligueros cuando juega en su estadio en domingo. Y es que nunca ha perdido ningún partido de Liga en su estadio cuando se ha disputado en el último día de la semana. Ni con el Manchester United ahora, ni antes con el Chelsea en dos etapas. Tampoco en sus otras aventuras lejos de Portugal (donde dirigió a Oporto, Unaio Leiria y Benfica) tanto en Italia (con Inter de Milán) ni en España (el Real Madrid). 'The Special One' ha perdido un encuentros del torneo doméstico que se ha celebrado en domingo.

Desde que es entrenador, Mourinho ha dirigido 550 partidos ligueros, pero los 105 que ha dirigido a sus equipos en domingo y jugando en su casa no ha perdido ninguno. «Intuyo demasiados lunes tristes», dijo Marcelo Bielsa para rechazar alguna oferta, como la de la Real Sociedad en 2011, al no estar convencido del potencial de la escuadra que le contactó. Algo que no le pasó nunca a Mourinho ni en la liga portuguesa, ni en la Serie A, ni en la Liga ni en la Premier League. De hecho ha conseguido la victoria en 81 de ellos, mientras que en 24 el partido terminó en empate, según Opta Sports. Viendo este dato, está claro que los rivales del Manchester United ahora, desde la llegada de Mourinho, ya saben lo que tienen que hacer para ganarle un partido en el 'Teatro de los Sueños'. Confiar en que le asignen un sábado para disputar el duelo.

No sabemos si alguna vez, como hiciera Quique Sánchez Flores en su etapa en el Atlético semanas antes de la final de la Europa League en Hamburgo de 2010, el técnico portugués ha usado el famoso discurso de motivación que da el entrenador Tony D'Amato (interpretado por Al Pacino) en 'Un domingo cualquiera' pero lo cierto es que por el momento no le ha hecho falta en los últimos días de la semana. Los aficionados del Crystal Palace, el próximo rival del Manchester United de José Mourinho en Old Trafford y actual colista de la Premier League, deben estar contentos con que el duelo se vaya a disputar el sábado 30 de septiembre. A priori, tendrán más opciones de conseguir el triunfo que si hubiese sido el domingo 1 de octubre.