Supercopa Cristiano podría ser sancionado con 4 partidos Cristiano, tras ser expulsado por De Burgos Bengoetxea / AFP El árbitro recoge el empujón del portugués en el acta: "Una vez mostrada la roja, me empujó levemente en señal de disconformidad". COLPISA Madrid Lunes, 14 agosto 2017, 12:03

De 4 a 12 partidos. El colegiado vasco Ricardo de Burgos Bengoetxea recoge en el acta de la ida de la final de la Supercopa de España el empujón que le dio Cristiano Ronaldo tras ser expulsado, lo que puede provocar una dura sanción de partidos contra el portugués. El único artículo aplicable al empujón de Cristiano es el 96 del reglamento, que habla de "producirse con violencia leve al árbitro" por lo que podría acabar sancionado con entre cuatro y 12 partidos por el emplujón, sin contar otro por la doble amonestación. Sea cual fuere la sanción a Cristiano Ronaldo, cumpliría el primero de los partidos en la vuelta de la Supercopa de España del miércoles y el resto en Liga.

De Burgos Bengoetxea expulsó por doble amonestación al luso. Después de mostrar la primera amarilla por quitarse la camiseta en la celebración de su gol, en el acta señaló que "en el minuto 82 Cristiano Ronaldo fue amonestado por el siguiente motivo: simular haber sido objeto de infracción".

El colegiado interpretó que la acción en la que el delantero madridista pudo marcar el tercero, se dejó caer ante la llegada de Umtiti dentro del área del Barcelona.

Acta del partido / R.C

El colegiado reflejó en el apartado C del acta, de otras incidencias, la reacción que tuvo Cristiano tras ver la cartulina roja. "Cristiano Ronaldo una vez mostrada la tarjeta roja me empujó levemente en señal de disconformidad", reflejó.

Sergio Ramos, capitán madridista, se refirió a la expulsión. "A mí me coge un poco lejos pero ha sido una jugada en la que le desequilibran y no finge. Se podrá recurrir porque expulsar a un jugador clave en un Clásico, a falta de 10 minutos, jugándonos tanto, hay que valorarlo de otra manera", indicó.

Lo que me puede molestar es la expulsión de Cristiano porque a lo mejor no hay penalti, pero la tarjeta es un poco fuerte ZIDANE

Zidane, por su parte, aclaró que "como siempre no me voy a meter con el árbitro", pero no negó que no está de acuerdo con la expulsión por doble amonestación de Cristiano Ronaldo. "Lo que me puede molestar es la expulsión de Cristiano porque a lo mejor no hay penalti, pero la tarjeta es un poco fuerte", afirmó el técnico.

Simeone, precedente

Aunque en las últimas horas se ha recordado la sanción de ocho partidos a Diego Simeone en la vuelta de la Supercopa 2014 contra el Real Madrid, en el mismo partido en el que Modric vio las dos amarillas que le impidieron jugar ayer domingo en el Camp Nou. El entrenador del Atlético fue expulsado por protestar y después propinó dos collejas al cuarto árbitro. Le cayeron ocho partidos desglosados en: cuatro de ellos por las collejas, dos por la expulsión, otro por no situarse en un lugar adecuado en la grada tras su expulsión y el octavo por "conducta contraria al buen orden deportivo" ya que aplaudió después de su expulsión

.