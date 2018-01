Real Madrid Zidane: «No tengo nada contra Kepa, mi rol es proteger a mi plantilla» Zinedine Zidane, durante el entrenamiento de este martes. / Efe El técnico blanco recuerda que «mi idea y la del club, porque estamos juntos, era la de no cambiar muchas cosas» JAVIER VARELA Madrid Martes, 23 enero 2018, 14:13

El día después de la renovación de Kepa Arrizabalaga por el Athletic y su no a un posible fichaje por el Real Madrid, el técnico del conjunto blanco Zinedine Zidane tomó la palabra para dejar claro que le molesta "cuando escucho algún comentario diciendo que al final he ganado yo". "Estoy con mis jugadores y ellos son lo más importante. Mi rol es proteger a mi plantilla", dijo serio y con rotundidad el técnico galo que fue más allá al reconocer que "no tengo nada contra Kepa".

El portero del Athletic monopolizó buena parte dela comparecencia de prensa del francés en la previa del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Leganés. "Yo ya dije que en junio todos los jugadores pueden venir al Real Madrid si la estrategia del club es cambiar algo, con el entrenador. En junio sí, pero mi idea y la del club, porque estamos juntos, era la de no cambiar muchas cosas. Nada más". Además, Zidane volvió a insistir en la idea de proteger a su actual plantilla, con la que ha ganado tanto, y recordó que "mi preocupación diaria son mis jugadores, qué hago con los jugadores del Real Madrid. El resto no me ocupa y no quiero hablar de los que no son del Real Madrid. El otro día hablé de un jugador y ya sabéis, que si lo quiero aquí".

Finiquitado el 'tema Kepa' Zidane recordó que deben centrarse en la elminatoria ante el Leganés "que no está sentenciada". "El Leganés no se rinde nunca y hasta el final van a trabajar. Hemos de pensar que es un partido de Copa y mantener la portería a cero", recordó el técnico francés. El 0-1 logrado en la ida le da ventaja al Real Madrid, pero Zidane dejó claro que "sabemos que el Leganés llega hipermotivado. Y estaba perdiendo 2-0 y empatar... vienen supermotivados. Además es la Copa y con un gol puede pasar de todo".

Sobre qué sistema utilizará ante el conjunto 'pepinero', Zidane señaló que "el dibujo no me importa sino la actitud y lo que vamos a hacer en el campo". El técnico galo habló de las diferentes posibilidades que tiene porque lo importante es "de qué manera podemos hacer daño al rival". "Podemos jugar el 4-4-2 como el día del Sevilla y metimos cinco goles e hicimos un buen partido y el otro día hicimos 4-3-3 e hicimos muchas veces el rondo y fueron bien las cosas. Eso no va a cambiar mi forma de actuar".

"Isco es listo para pensar que su papel siempre será importante"

Zidane, que reconoció que ergio ramos "estará con nosotros mañana", auqnue no asegfuró que vya a atener minutos, habló de la situación de Isco, que parece haber perdido protagonismo en el equipo. "Mi trabajo es hablar con el jugador, pero Isco es un jugador importante y tendrá un papel importante aquí esté yo o no. Siempre he demostrado mi confianza porque es un jugador muy determinante y esto no cambia. Contra el Barça no jugó ningún minuto pero no era mi idea, la expulsión hizo que cambiara los planes". Además, volvió a reivindicar al juagdor malagueño porque "puede jugar en muchas posiciones, en el 4-3-3, arriba o con los del medios como uno de los más ofensivos. Isco es listo para pensar que su papel siempre será importante. Lo he demostrado y lo demostraré, como con todos mis jugadores".

Otro de los nombres propios es el de Gareth Bale, que con su doblete ante el Deportivo, parece haber recueprado su mejor versión. "Con Gareth Bale lo que ha cambiado es que no tiene problemas físicas. Eso es fundamental para un futbolista, no tener molestias y poder entrenar y mejorar. Como es un jugador muy importante lo está demostrando. Lo que esperamos es seguir así con el y con todos, cogiendo cada vez más confianza".

Por último habló sobre la herida que sufrió Cristiano ronaldo ante el Deportivo cerca de su ojo izquierdoy de la peculiar escena que se vivió cuando se retiraba a los vestuarios para suturar la herida. "Cristiano cogió el móvil para ver si era grande o pequeña y podía seguir. Era grande y no podía seguir. En cuanto a los comentarios, ni Cristiano ni yo podemos hacer nada".