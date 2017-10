Dieciseisavos | Ida Simeone: «No estuvimos finos de cara a portería» Simeone, durante el partido ante el Elche. / Manuel Lorenzo (Efe) El técnico del Atlético considera que sus futbolistas merecieron más ante el Elche pero reconoce que no controlaron bien el inicio del segundo tiempo COLPISA MADRID Jueves, 26 octubre 2017, 00:12

Diego Pablo Simeone apuntó a la falta de tino de sus futbolistas de cara a puerta como causa del empate cosechado por el Atlético de Madrid ante el Elche en el Martínez Valero, que deja abierta la eliminatoria de dieciseisavos para el encuentro de vuelta en el Wanda Metropolitano. "Por situaciones de gol estuvimos cerca de ganar, pero no estuvimos finos de cara a portería", manifestó el técnico, quien se fue satisfecho con la imagen de los rojiblancos, sobre todo en la primera parte.

El Cholo no se mostró sin embargo excesivamente preocupado por las ocasiones falladas por sus puntas, especialmente Vietto. "Me preocuparía que no la tengamos, los delanteros necesitan encontrarse con esas situaciones y ya vendrá el gol", señaló el preparador argentino, que consideró que sus futbolistas merecieron más y que las tablas no fueron justas visto lo visto en el Martínez Valero. "Cuando las tienes siempre puedes ganar. Hay que seguir trabajando y seguir insistiendo porque el gol es lo más importante de este juego", indicó Simeone, quien apeló a la "paciencia para que aparezca la confianza" en sus delanteros.

"Nos encontramos a un equipo entusiasmado, sobre todo en el arranque del segundo tiempo, que no lo controlamos muy bien", indicó en relación a un choque en el que el Elche neutralizó, al convertir un penalti cometido por Lucas Hernández, el tanto que había marcado Thomas en la primera parte.

Saúl: «Nos está faltando esa efectividad que da tranquilidad»

Insatisfecho salió también Saúl Níguez, al que Simeone introdujo en la segunda parte y que regresó a su ciudad natal. "No nos podemos ir contentos, tenemos que dar más, ser autocríticos, y hay que seguir trabajando para mejorar esto", manifestó el centrocampista, que abundó en las oportunidades falladas por el Atlético que tan caras le están costando en este primer tramo del curso. "Hemos tenido nuestras ocasiones, tres manos a manos con el portero. Nos está faltando esa efectividad que al final da tranquilidad", subrayó.

Sobre el retorno a Elche, se mostró feliz. "Es un día que nunca olvidaré en mi vida, volver a mi ciudad con el equipo que me lo ha dado todo, el Atlético, es muy emotivo", finalizó Saúl.

También hablo ante los micrófonos de BeIn Sports Augusto, que regresaba a los terrenos de juego tras trece meses apartado por una grave lesión. "En el inicio, sobre todo, de la segunda parte, ellos tuvieron situaciones, nos arrinconaron ahí, pero en un partido de noventa y tantos minutos, en el global hemos hecho méritos", manifestó el argentino, que invitó ya "a pensar en la vuelta".

Indicó Augusto que el gol es cuestión de rachas. "Mientras más tranquilidad haya, se revertirá. En el fútbol, dentro de un partido, hay momentos y dentro de una temporada también hay momentos. No estamos contundentes de cara al gol, pero cambiará", aseguró. "Tenemos grandes delanteros y son rachas que se revertirán", remachó.