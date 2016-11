El Villarreal resuelve en el Salto del Caballo

El entrenador del Toledo, Onésimo Sánchez, ha asegurado que su equipo buscará dar la sorpresa y que el único resultado que ansia es "ganar" el primer envite de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Villarreal, que intentará reaccionar tras los últimos resultados adversos.

Onésimo, que ha elogiado tanto al rival, "un equipo de élite", como al técnico, Fran Escribá, "muy experimentado", entiende que "el único resultado que nos vale es ganar", aún siendo consciente de que "Villarreal es el favorito" y de apostar porque su equipo pretende, "desde nuestra humildad", ser protagonista.

Sánchez no obvia que "las circunstancias" por tener enfrente a jugadores de gran calidad puede hacer que afronte el choque con ciertas precauciones, pero asegura que no va a cambiar la forma de jugar y que sus hombres van a "intentar plantar cara, ser competitivos".

"Sabemos que ellos son favoritos, que tienen una plantilla con gran talento para estar en las tres competiciones y pelearlas todas, con jugadores de élite y que nunca tirarán el partido", aseguró Onésimo, quien rechazó, con ello, que le pueda pasar factura la derrota última liguera frente al Deportivo Alavés.

De igual modo, negó que a su equipo le afectase la goleada que le endosó el pasado sábado el Albacete (0-6) en su feudo, sobre la que precisó: "Yo fui el culpable, no acerté en la letra del partido". "Es otra competición, es la Copa y vamos a disfrutar ante un rival de los mejores de España y de Europa", resaltó.

"Queríamos estar aquí, mis jugadores se lo han merecido y ahora queda disfrutar, como la afición, y aunque sabemos que el Villarreal es de muy superior categoría vamos a luchar por dar la sorpresa, intentaremos jugar nuestras bazas, ponerles las mayores trabas y tratar de hacer lo que mejor sabemos hacer", ha precisado.

Respecto a qué Villarreal espera, Onésimo Sánchez apuntó que "va a venir a ganar y seguro que Escribá opondrá un once de total garantías porque cuenta con prácticamente dos equipos y si no está Bruno o Trigueros están Soriano o Castillejos y si no Cheryshev, y si falta Pato cuenta con Sansone o Bakambu".

Onésimo no anunció el once que partirá de salida porque nunca lo hace, aunque ya lo tiene decidido. No obstante, confirmó que Manolo, el titular en la Copa, estará bajo los tres palos, y que la novedad es la alta del ghanés Owusu, que se perdió el choque liguero por sanción federativa.

Todo indica que, junto a Manolo, Expósito y Toni Sánchez serán los laterales y Echaide y Adrián los centrales, en el medio campo con los fijos De Lerma y Pablo González podrían estar el mexicano Israel Castro y Jordan, y en ataque Javi Gómez y Owusu.

El Villarreal afronta el encuentro con la necesidad de reaccionar y lograr un buen resultado, ya que los castellonenses acumulan tres partidos sin ganar en una semana. Las dudas llegan tras la derrota del fin de semana contra el Deportivo Alavés en El Madrigal, pero, sobre todo, por la imagen que dio el equipo en la primera parte del encuentro.

Los de Fran Escribá afrontan esta primera eliminatoria con la idea de hacer rotaciones en el once, con las que dar descanso a los jugadores más habituales. El técnico subrayó su confianza en los jugadores que pueden actuar en esta eliminatoria en el estadio Salto del Caballo, como Andrés Fernández, Rukavina, José Ángel, Álvaro Gonzáles, Bonera, Rodri, Dos Santos, Borré o Cheryshev.

En cuanto a lesionados, solo el delantero Roberto Soldado sigue fuera del equipo por su lesión de rodilla, así como el centrocampista Alfred N'Diaye, que sufre un problema muscular en el recto anterior de su pierna derecha. El técnico valenciano dejó fuera de la convocatoria a los futbolistas Sergio Asenjo, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Bruno y Roberto Soriano.