Mariano premia a la cantera

Aunque cumpla el guion establecido al afirmar que en el Real Madrid se «respeta mucho» a la Cultural Leonesa y que «cualquier equipo te puede meter en complicaciones», el 1-7 logrado en la ida hace que Zinedine Zidane y sus jugadores afronten como un mero trámite el choque copero de este miércoles en el Bernabéu y fijen su mirada en el clásico del próximo sábado en el Camp Nou, un partido que podría dejar la Liga más que encarrilada para los blancos en caso de triunfo.

La goleada conseguida en León, donde los merengues se emplearon con gran seriedad y profesionalidad, permite que ahora 'Zizou' deje fuera de la convocatoria a seis hombres que serán indiscutibles ante el Barça: el portero Keylor Navas, los defensas Sergio Ramos y Marcelo, el cerebro croata Luka Modric y los delanteros Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Tampoco jugarán por diferentes problemas físicos Danilo, Fabio Coentrao, Kroos y Morata, por lo que Zidane ha tenido que llamar a tres canteranos como su hijo Enzo, Álvaro Tejero y Martin Odegaard para completar una lista de 16 jugadores.

Si descansa Isco, excelente oportunidad para mostrarse en el gran escaparate la del joven centrocampista noruego, que ya debutó con el primer equipo el 23 de mayo de 2015 al sustituir a Cristiano Ronaldo en la segunda parte de un choque liguero ante el Getafe (7-3 para los blancos). Con 16 años y 157 días se convirtió entonces en el estreno más joven en la historia del Real Madrid. Y, sobre todo, un excelente momento para que el brasileño Casemiro disfrute de sus primeros minutos dos meses y medio después de sufrir una fisura de peroné tras chocar con el espanyolista Pape Diop.

¿Está ya preparado Casemiro para el clásico?, se le insistió a Zidane en su comparecencia de este martes. «Veremos. La idea es que juegue contra la Cultural y luevo veremos el sábado. Él ya ha vuelto con el grupo y teóricamente está listo para jugar», respondió, poco explícito, Zidane. Cuesta creer que pueda salir de inicio ante el Barça, y más si se tiene en cuenta que Kovacic ha crecido de forma exponencial desde que se rompió Casemiro.

Difícil para James

El insustancial choque servirá, además, para que Kiko Casilla regrese a la portería, Marco Asensio disfrute de minutos para reivindicarse, el colombiano James Rodríguez intente responder a las expectativas en su segunda titularidad consecutiva, aunque en partidos así un jugador de 80 millones tiene poco que ganar y mucho que perder, y el joven Mariano pueda lucirse en punta.

Sabedor de que antes o después precisa de todos los futbolistas y debe granjearse su cariño, Zidane evitó deslizar alguna crítica por los altibajos que muestran, a pesar de encadenar ya 31 partidos consecutivos sin conocer la derrota. El último mal ejemplo, en el reciente choque liguero ante el Sporting, que no empató porque el croata Duje Cop erró un penalti cerca del final. «Las cosas no van a selir siempre bien. Yo también también se lo que és. A veces he jugado muy mal y sé todo lo que he conseguido en mi carrera. ¿Cómo les voy a pedir más a los jugadores de lo que están haciendo», enfatizó el preparador marsellés.

Los leoneses, invictos en Segunda B, cumplen el sueño de visitar el Bernabéu. Se verán acompañados por un buen número de seguidores en una cita muy especial, sobre todo para los jugadores con pasado en la cantera madridista como el capitán Antonio Martínez, lesionado en el primer asalto de dieciseisavos, Iván González o José León, el último en llegar y que podrá jugar tras permitir el Real Madrid, lógicamente, que no se cumpla la conocida cláusula del miedo con los cedidos.

Directo POP_01566_07_02_00013_00836 2