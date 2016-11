Víctor centra el morbo entre Betis y Deportivo

El Betis y el Deportivo de La Coruña dirimirán este martes en el Benito Villamarín (22.00 horas) el primer asalto de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, una competición que ambos equipos afrontan con el objetivo de hacer un buen papel aunque con la vista puesta en sus objetivos en Liga.

Pese a la importancia de la competición, los de Víctor Sánchez y Gaizka Garitano encaran la eliminatoria con previsibles cambios en sus respectivas alineaciones que les permitan, además de pasar la eliminatoria, calibrar las posibilidades de sus plantillas para salir de las posiciones en las que se encuentran en Liga: el Betis decimocuarto y el Dépor, decimoséptimo

Víctor se enfrenta a su exequipo, en el que jugó siete años (1999-2006) y entrenó durante una temporada y media (abril 2015-junio de 2016), tras quince días en el banquillo bético con una victoria ante Las Palmas y una derrota con el Éibar. El madrileño tiene ante sí un compromiso en el que se prevé que dé descanso a algunos de los titulares que ha empleado y entrada, a jugadores que no han contado hasta el momento para el técnico madrileño.

Muchos cambios

El examen del Benito Villamarín será, no obstante, exigente hacia su equipo por los mediocres resultados logrados hasta el momento; y expectante por comprobar las posibilidades del fondo de armario de una plantilla confeccionada con objetivos superiores y que, hasta el momento, no ha conseguido los resultados que se prometían.

La exigencia liguera no puede ser óbice para que los verdiblancos den buena imagen ante lo suyos y avancen en la competición, para lo que se prevé que Víctor introduzca en la alineación cambios con los jugadores que se han incorporado este año a la disciplina verdiblanca y que hasta ahora no han contado para él.

En este sentido, podrían tener su oportunidad futbolistas que jugaron con su antecesor, Gustavo Poyet, como Riza Durmisi, Felipe Gutiérrez, Jonas Martin, Darko Brasanac; y el canterano Álex Alegría o el ucraniano Roman Zozulya. El Betis, que sólo ha conseguido vencer en dos de las últimas quince visitas del equipo coruñés, también podría introducir cambios en su portería, en la que es indiscutible en Liga Antonio Adán y podría tener su oportunidad el segundo portero, Dani Giménez.

Bajas deportivistas

El Deportivo afronta el encuentro con morbo por el reencuentro con Víctor Sánchez del Amo, diezmado por las bajas y obligado a centrar sus esfuerzos en la Liga. La Copa se presenta como distracción para un equipo que lleva seis jornadas sin ganar en el torneo de la regularidad y solo dispone de un punto de margen sobre las posiciones de descenso antes de recibir a la Real Sociedad en Riazor y visitar al Real Madrid en los dos próximos partidos del curso.

La necesidad que implica su situación en la Liga y las bajas que acumula el Deportivo no le permiten invertir demasiada energía en la Copa del Rey, aunque un buen resultado copero animaría a una plantilla que ha recibido dos mazazos consecutivos ante el Sevilla (2-3) y el Málaga (4-3), ambos en el tiempo de descuento.

El técnico del Deportivo, Gaizka Garitano, que aún no ha logrado ganar fuera de casa con el conjunto coruñés, no puede disponer del portugués Bruno Gama, que se lesionó en Málaga, 'Laure' Sanabria, el holandés Ryan Babel, Borja Valle y Joselu Mato.

Previsiblemente, el argentino Germán Lux volverá a estar bajo palos tras haber perdido la titularidad en la décima jornada de Liga, aunque también tiene opciones el tercer portero, Rubén Martínez, que en el torneo de la regularidad no entró en las trece convocatorias de Garitano.

También volverán al once jugadores como Alejandro Arribas y Fernando Navarro y tendrá los primeros minutos de la temporada el centrocampista Álex Bergantiños. Las bajas no le permitirán rotar demasiado en el Benito Villamarín, donde no estará el referente de la cantera del Deportivo, Óscar García, 'Pinchi', por una decisión disciplinaria de la dirección deportiva del club a raíz de unas declaraciones suyas en las que valoraba el juego del filial y la política de cantera.

El partido de Copa, además, tiene su dosis de morbo, por el reencuentro con Víctor, el técnico que fue despedido por el Deportivo en junio por la gestión de la plantilla después de su tormentosa relación con jugadores como el portugués Luis Carlos Correia, 'Luisinho', que continúa en la plantilla, o Alberto Lopo, ahora en el Nàstic.

Alineaciones probables

Betis: Dani Giménez; Rafa Navarro, Bruno, Pezzella, Durmisi; Musonda, Donk, Brasanac, Felipe Gutiérrez; Sanabria y Álex Alegría.

Deportivo: Lux; Juanfran, Albentosa, Arribas, Navarro; Álex Bergantiños, Mosquera; Carles Gil, Çolak, Fayçal Fajr; y Marlos Moreno.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoechea (Comité Vasco)

Campo: Benito Villamarín.

Hora: 22.00