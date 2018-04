Premier League Los clubes de la Premier League votan por no implantar el VAR El VAR se usó con éxito en un Francia-España de 2017 / EFE El sistema fue experimentado en la Copa inglesa esta temporada, y al suscitar polémicas, no se aplicará la próxima campaña COLPISA Londres Viernes, 13 abril 2018, 18:07

El sistema de video arbitraje (VAR) no se utilizará durante la temporada 2018/2019 de la Premier League, anunció este viernes la liga inglesa, que no seguirá por el momento los pasos de la Bundesliga o la Serie A, en las que el VAR está en vigor desde esta temporada. El sistema VAR, que fue experimentado en la Copa inglesa esta temporada, y que suscitó polémicas, será utilizado no obstante en el Mundial de Rusia 2018. Los responsables de la Premier estimaron sin embargo que son necesarios nuevos tests antes de su implantación definitiva.

La decisión fue tomada durante una reunión de los accionistas de la Premier League en Londres, con el voto de los 20 clubes de la élite. «Los clubes de la Premier League acordaron hoy seguir con los tests realizados con el sistema de videoarbitraje (VAR) durante la temporada 2018/19», indicó el campeonato en un comunicado. «Los clubes reconocen y están agradecidos por los avances significativos realizados por el director general Mike Riley y por su equipo de PGMOL», la sociedad encargada del desarrollo del sistema, añade el texto.