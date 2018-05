La candidatura de Llorente pierde las elecciones en la Federación de Fútbol Rubiales se impone con mucha ventaja a Larrea R.D. Jueves, 17 mayo 2018, 19:32

Luis Rubiales ha sido elegido nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol en sustitución de Ángel María Villar. Rubiales, ex jugador del Levante y ex presidende de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se ha impuesto con claridad a la candidatura de Larrea, en la que estaba integrado el ex presidente del Valencia, Manuel Llorente. Recuento final: 80 Rubiales y 56 Larrea.